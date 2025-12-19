Ciencia

El misterioso cometa 3I/ATLAS ya alcanzó su punto más cercano a la Tierra, según científicos rusos

Científicos de Rusia confirmaron que el objeto interestelar pasó a más de 268 millones de kilómetros de la Tierra y continuó su ruta sin riesgo para el planeta

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
El cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra. Pasará el 19 de diciembre sin representar peligro, pero no será visible sin telescopio.
El cometa 3I/ATLAS pasó por su punto más cercano a la Tierra, seguirá hacia Júpiter en marzo y luego saldrá del alcance de los telescopios, según expertos rusos. (Imagen referencial creada por 'La Nación' usando IA/Gemini)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGcometacometa 3I/ATLAS3I/ATLAS
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.