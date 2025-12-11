Así se ve el cometa interestelar 3I/ATLAS desde la Tierra: una imagen captada desde Egipto impactó a científicos

La imagen del cometa 3I/ATLAS sorprendió a científicos por sus detalles. Fue tomada desde Egipto y confirmó su origen interestelar

Faltan ocho días para que el cometa interestelar 3I/ATLAS llegue a su punto más cercano a la Tierra. A pesar de que se ubica a más de 270 millones de kilómetros, ya se han logrado las primeras imágenes desde la superficie terrestre.

Una de ellas fue tomada desde el Desierto Negro de Egipto por el astrofotógrafo Osama Fathi, quien empleó un telescopio inteligente de precisión media. Esta fotografía generó gran interés en la comunidad científica internacional.

Aunque no se observa a simple vista, quienes poseen telescopios domésticos de medio o alto alcance tienen la posibilidad de seguir su trayectoria. Esto permite que personas aficionadas a la astronomía puedan observar el fenómeno sin depender de instrumentos como los de la NASA o la Agencia Espacial Europea (ESA).

La imagen nítida del cometa se captó gracias a las condiciones del cielo nocturno invernal en el hemisferio norte, que presentaba baja presencia de polvo atmosférico. Así lo explicó un artículo de la revista Sky at Night Magazine de la BBC.

Fathi publicó la imagen en su cuenta de Instagram. El cometa aparece con un brillo verdoso tenue, deslizándose entre árboles del desierto egipcio. Según el fotógrafo, el color cian observado proviene de emisiones de gas cianuro presentes en la coma del cuerpo celeste.

El cometa fue visible en el cielo a las 3 a. m. en una noche de finales de noviembre. Fathi lo describió como un objeto procedente de otro sistema estelar, cruzando por el cielo terrestre por única vez antes de continuar su viaje por el espacio interestelar.

La imagen de la ESA que generó asombro

El pasado 5 de diciembre, la Agencia Espacial Europea (ESA) utilizó el satélite Juice (Explorador de Lunas Heladas de Júpiter) para realizar una observación directa del cometa.

Cinco instrumentos científicos de la sonda analizaron su estructura, composición química y origen. Esta información se divulgará en febrero de 2026.

Según el sitio oficial de la ESA, los expertos descargaron parcialmente una imagen obtenida con la cámara NavCam. En ella, el cometa aparece rodeado de actividad visible y se distinguen dos colas diferentes.

La agencia detalló que una de las colas está formada por plasma, es decir, gas cargado eléctricamente, mientras que la otra corresponde a polvo compuesto por partículas sólidas muy pequeñas. Ambas son visibles desde distintas direcciones.

La imagen captada por Juice sorprendió a los investigadores por el brillo de la coma y los rastros de sus colas, que coinciden con lo observado desde telescopios terrestres. Estos datos confirman que 3I/ATLAS es un visitante interestelar único.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.