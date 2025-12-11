Ciencia

Así se ve el cometa interestelar 3I/ATLAS desde la Tierra: una imagen captada desde Egipto impactó a científicos

Un fotógrafo egipcio logró la primera imagen clara del cometa 3I/ATLAS desde el planeta. El cuerpo interestelar se acerca a su punto más próximo a la Tierra

Por La Nación / Argentina / GDA
La imagen del cometa 3I/ATLAS sorprendió a científicos por sus detalles. Fue tomada desde Egipto y confirmó su origen interestelar
La imagen del cometa 3I/ATLAS sorprendió a científicos por sus detalles. Fue tomada desde Egipto y confirmó su origen interestelar (Instagram/@osama.fathi.nsw)







