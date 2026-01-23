El método con vinagre que evita la suciedad en las cortinas de baño

Las cortinas de baño acumulan suciedad por la humedad. El vinagre blanco funciona como desinfectante natural y neutralizador de olores.

Los baños concentran una alta carga de bacterias dentro del hogar. La humedad constante favorece malos olores, manchas y la proliferación de microorganismos. Dentro de este espacio, las cortinas de baño figuran entre los objetos que menos se limpian, pese a su exposición diaria al agua y al jabón.

Las cortinas de tela o plásticas suelen acumular sarro, restos de jabón y residuos invisibles. Esa acumulación ocurre cuando no se lavan con la frecuencia adecuada. Por esa razón, especialistas en microbiología recomiendan una limpieza periódica y cuidadosa.

Una de las alternativas más efectivas consiste en el uso de vinagre blanco. Este producto contiene ácido acético, una sustancia con propiedades antifúngicas. Investigaciones publicadas en Journal of Food Protection y International Journal of Environmental Health Research señalaron que el vinagre blanco reduce bacterias como Escherichia coli y Salmonella en el entorno doméstico.

Además de su efecto desinfectante, el vinagre blanco neutraliza olores y disuelve residuos adheridos. Esta acción facilita la eliminación de restos de jabón y depósitos minerales que quedan en la superficie de la cortina.

¿Cómo limpiar la cortina de la ducha con vinagre?

El procedimiento inicia al colocar vinagre blanco en un pulverizador. Luego, se rocía toda la cortina, con énfasis en la parte inferior, donde se concentra mayor suciedad.

El líquido debe actuar entre 15 y 30 minutos. Pasado ese tiempo, se frota la superficie con una esponja o un cepillo blanco, enfocándose en las manchas visibles.

Finalmente, se enjuaga con agua tibia para retirar los residuos. Este método se recomienda una vez por semana o cada 10 días, con el fin de mejorar los olores y mantener la higiene del baño.

El vinagre blanco elimina bacterias y hongos sin dejar residuos químicos. También reduce la acumulación de sarro y representa una opción económica para la limpieza del hogar.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.