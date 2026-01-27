Ciencia

El mapa invisible que sostiene al Universo y ahora los astrónomos lograron ver

El nuevo mapa, basado en observaciones del James Webb, confirma que la gravedad de la materia oscura definió la estructura del Universo y permitió la formación de galaxias

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Un estudio internacional presentó el mapa más detallado de la materia oscura y explicó su rol clave en la formación de galaxias, estrellas y planetas.
Un estudio internacional presentó el mapa más detallado de la materia oscura y explicó su rol clave en la formación de galaxias, estrellas y planetas. (NASA/NASA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaAstronomíaMateria oscura
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.