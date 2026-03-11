Ciencia

El lado oculto del macaco viral Punch: expertos alertan por riesgo de tráfico ilegal de especies

El caso del macaco japonés que cautivó internet genera debate entre especialistas por los efectos de la viralidad en el comercio ilegal de animales silvestres

Por El Universal / México / GDA
Punch mostró un fuerte apego hacia el peluche tras ser abandonado por su madre.
Especialistas advierten que la popularidad del macaco Punch podría aumentar el interés por tener primates como mascotas y favorecer el tráfico ilegal. (Punch Monkey Oficial/Instagram)







El Universal

El Universal / México / GDA

