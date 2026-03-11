El lado oculto del macaco viral Punch: expertos alertan por riesgo de tráfico ilegal de especies

Especialistas advierten que la popularidad del macaco Punch podría aumentar el interés por tener primates como mascotas y favorecer el tráfico ilegal.

La historia de Punch, un macaco japonés bebé que se volvió viral en redes sociales, despertó simpatía en miles de personas. Sin embargo, especialistas advierten que este tipo de popularidad puede generar consecuencias negativas para la biodiversidad, entre ellas el aumento del tráfico ilegal de especies.

El animal nació el 26 de julio de 2025 en el Zoológico de Ichikawa, en Japón. Su caso se volvió conocido a mediados de febrero tras difundirse imágenes donde aparece abrazado a un peluche de orangután. Las fotografías y videos circularon ampliamente en internet y lo convirtieron en un fenómeno global.

Según la información difundida por el zoológico, Punch fue rechazado por su madre al nacer. Los cuidadores lo retiraron temporalmente del grupo para garantizar su supervivencia. Durante los primeros meses recibió atención directa del personal. Más adelante regresó a la colonia de macacos del recinto, donde todavía aprende a adaptarse y a integrarse con los demás animales.

Aumento de visitantes por la historia viral

La historia del pequeño primate provocó un fuerte interés del público. El Zoológico de Ichikawa registró una venta masiva de boletos, lo que transformó a Punch en una de las principales atracciones turísticas del lugar.

Este tipo de fenómenos digitales puede tener efectos positivos. La visibilidad del caso genera curiosidad por la naturaleza y promueve el interés en aprender sobre especies animales.

No obstante, especialistas señalan que también surgen riesgos asociados a la exposición mediática de animales silvestres.

Popularidad y deseo de tener animales exóticos

Jesús Tomás Espinoza Vega, académico de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM, analizó el caso en un artículo de la revista UNAM Global.

El experto explicó que cuando un animal se vuelve viral muchas personas lo perciben como tierno, novedoso o atractivo. Esa percepción puede provocar que algunas personas quieran tener un ejemplar similar como mascota.

Esa demanda puede impulsar el tráfico ilegal de especies silvestres, una actividad que representa una amenaza para la biodiversidad.

Cifras del comercio ilegal de primates

El análisis académico señala que no existen cifras exactas sobre el tráfico ilegal de macacos japoneses. Sin embargo, existen datos sobre el comercio ilegal de primates en general.

Un estudio publicado por la editorial académica Brill estimó que en México, entre 2010 y 2019, unos 946 primates fueron extraídos de la naturaleza cada año para el comercio como animales de compañía.

Riesgos de tener primates como mascotas

Espinoza Vega indicó que, aunque en fotos o videos parezcan animales dóciles, los macacos japoneses siguen siendo animales salvajes.

Estos primates pueden mostrar comportamientos impredecibles o agresivos si se sienten amenazados o en situaciones de estrés.

Además, el contacto cercano entre humanos y fauna silvestre aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades, lo que también representa un problema de salud pública.

