El iceberg más grande del mundo se derrite en el Atlántico Sur y enfrenta su desaparición

El iceberg A23a, activo desde 1986, se fragmenta en el Atlántico Sur y muestra los efectos del cambio climático.

El iceberg A23a, considerado el más grande del mundo, entró en su fase final de desintegración en el Atlántico Sur, según imágenes satelitales del programa europeo Copernicus.

Especialistas del Instituto de Investigación Antártica de Reino Unido explicaron que la masa se deterioró desde la raíz debido a que el agua resultó demasiado cálida para sostener su estructura. Señalaron que se derritió de manera constante y que en pocas semanas se volverá irreconocible.

A23a se desprendió de la Antártida en 1986 y permaneció encallado más de tres décadas en el mar de Weddell. En 2020 retomó su recorrido al quedar a merced de la corriente circumpolar antártica, que lo arrastró hacia aguas más cálidas.

En marzo de 2025 encalló de nuevo cerca de Georgia del Sur, lo que generó preocupación por la posible afectación a colonias de pingüinos y focas.

Sin embargo, el bloque se liberó y rodeó la isla, aumentando su velocidad mientras las olas y las aguas menos frías lo erosionaban.

Los científicos indicaron que se sorprendieron por la resistencia del A23a, ya que la mayoría de los icebergs no alcanzan esa distancia y terminan condenados al fragmentarse fuera de la protección climática antártica.

La formación de icebergs responde a un proceso natural, pero la comunidad científica advirtió que el ritmo de desprendimiento en la Antártida creció en los últimos años, probablemente asociado al cambio climático provocado por la actividad humana.

