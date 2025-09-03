Ciencia

El iceberg más grande del mundo se derrite en el Atlántico Sur y enfrenta su desaparición

El iceberg A23a, considerado el más grande del mundo, entró en su fase final de desintegración

EscucharEscuchar
Por AFP
El iceberg A23a, activo desde 1986, se fragmenta en el Atlántico Sur y muestra los efectos del cambio climático.
El iceberg A23a, activo desde 1986, se fragmenta en el Atlántico Sur y muestra los efectos del cambio climático. (AFP /AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCambio climáticoicebergAtlántico Sur
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.