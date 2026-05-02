Ciencia

El ‘horneado’ extremo del paracaídas que viajará a Marte: así evitarán contaminar el planeta rojo

Un paracaídas gigante para Marte pasa por un proceso de esterilización extrema. Conozca cómo la misión ExoMars evita contaminar el planeta rojo

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Por Silvia Ureña Corrales
Un paracaídas de 35 metros será esterilizado con calor extremo para evitar contaminación en Marte durante la misión ExoMars.
Un paracaídas de 35 metros será esterilizado con calor extremo para evitar contaminación en Marte durante la misión ExoMars. ( ESA-SJM/ESA-SJM)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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