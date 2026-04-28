Ciencia

Asteroide permitió identificar una ruta rápida a Marte: viaje de ida y vuelta podría durar 153 días

Un estudio usó la órbita temprana del asteroide 2001 CA21 para detectar trayectorias rápidas entre la Tierra y Marte

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Por Jailine González Gómez
El plano orbital inicial de un asteroide permitió detectar una posible misión a Marte y regreso en solo 153 días.
El plano orbital inicial de un asteroide permitió detectar una posible misión a Marte y regreso en solo 153 días. (Marcelo de Oliveira Souza/Acta Astronautica)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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