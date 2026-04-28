Asteroide permitió identificar una ruta rápida a Marte: viaje de ida y vuelta podría durar 153 días

El plano orbital inicial de un asteroide permitió detectar una posible misión a Marte y regreso en solo 153 días.

Una órbita preliminar de un asteroide cercano a la Tierra permitió identificar una posible ruta rápida hacia Marte y de regreso en menos de seis meses.

El estudio, publicado en la revista científica Acta Astronautica, analizó datos tempranos del asteroide 2001 CA21 y encontró que su geometría orbital podía servir como una referencia para construir trayectorias interplanetarias más cortas entre la Tierra y Marte.

La investigación no propone usar el asteroide como una parada física ni como una estación espacial natural. Su utilidad está en otra parte: su plano orbital funcionó como una especie de plantilla geométrica para detectar corredores de transferencia rápida alrededor del Sol.

Cuando un asteroide se descubre por primera vez, sus cálculos orbitales todavía tienen incertidumbres. Sin embargo, los investigadores explican que la orientación de su plano orbital suele definirse antes que otros datos como la posición exacta o la velocidad final.

Eso significa que, aunque la órbita completa todavía no esté refinada, su inclinación y dirección pueden servir como una guía útil para estudiar trayectorias planetarias.

El autor del estudio utilizó la solución orbital número 11 del sistema JPL Horizons de la NASA, calculada en 2015 para 2001 CA21. En ese momento, el asteroide mostraba una órbita muy excéntrica, con una cercanía importante al Sol y una trayectoria que se extendía hasta casi 3 unidades astronómicas, suficiente para cruzar regiones cercanas tanto a la Tierra como a Marte.

Con esa información, se evaluaron tres ventanas de oposición de Marte: 2027, 2029 y 2031.

Una oposición ocurre cuando la Tierra y Marte quedan en una posición favorable para reducir distancias y facilitar misiones espaciales.

Para cada ventana, el estudio aplicó el problema de Lambert, una herramienta clásica de astrodinámica que permite calcular trayectorias entre dos puntos en el espacio considerando el tiempo disponible para llegar.

Además, las trayectorias debían mantenerse dentro de un margen de 5 grados respecto al plano orbital del asteroide. Esa restricción fue la base del método.

Los resultados mostraron que 2027 y 2029 no ofrecían condiciones útiles. En ambos casos, las velocidades necesarias para salir de la Tierra y llegar a Marte eran demasiado altas. Además, no existía una simetría adecuada para construir un viaje de regreso eficiente.

En cambio, 2031 presentó una geometría distinta. Ese año, la alineación entre la Tierra y Marte coincidía mejor con el plano orbital de CA21. Eso permitió identificar dos trayectorias de ida especialmente rápidas.

La primera era una opción extrema: llegar a Marte en apenas 33 días. La segunda era más viable: un trayecto de 56 días. Ambas podían complementarse con rutas de regreso también consistentes, formando misiones completas de ida y vuelta. La misión más rápida tendría una duración total aproximada de 153 días: 33 días de ida, 30 días de estancia mínima y 90 días de regreso. La segunda opción alcanzaría unos 226 días en total: 56 días de ida, 35 días en Marte y 135 días para volver.

El estudio aclara que estas trayectorias siguen siendo de muy alta energía y requerirían sistemas avanzados de propulsión, como propulsión nuclear térmica, además de tecnologías complejas de frenado atmosférico y protección térmica. También subraya que el asteroide no cambió su órbita ni representa una nueva amenaza para la Tierra.

Las observaciones posteriores refinaron su trayectoria real y esa geometría inicial ya no se mantiene igual. Por eso, el trabajo se presenta como un caso de estudio: una demostración de cómo una órbita preliminar de un objeto pequeño puede servir para encontrar oportunidades de viaje interplanetario que normalmente pasarían desapercibidas.