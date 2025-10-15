Ciencia

El hallazgo de una araña mitad macho y mitad hembra que intriga a la ciencia

El ginandromorfismo es una rareza en arañas, pero también ocurre en otros animales como crustáceos y aves

Por O Globo / Brasil / GDA
Una araña migalomorfa descubierta en Tailandia posee rasgos de macho y hembra, una condición biológica extremadamente rara.
Una araña migalomorfa descubierta en Tailandia posee rasgos de macho y hembra, una condición biológica extremadamente rara. (Zootaxa/O Globo)







