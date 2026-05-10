Ciencia

El hallazgo de un rubí de 11.000 quilates intriga al mercado de piedras preciosas de Myanmar

La gema apareció en la región de Mogok y podría superar el valor de uno de los rubíes más famosos hallados en 1996

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Por O Globo / Brasil / GDA y AFP
Esta fotografía divulgada por Myanmar Radio and Television (MRTV) y tomada el 7 de mayo de 2026 muestra un rubí de 11.000 quilates en Naipyidó, luego de ser hallado en una zona minera de piedras preciosas en Mogok, en la región de Mandalay. Myanmar informó el 8 de mayo sobre el descubrimiento de este enorme rubí, considerado uno de los más grandes encontrados en el país reconocido por sus piedras preciosas. (Foto: Handout / Myanmar Radio and Television / AFP) -----NOTA PARA EDITORES----- RESTRINGIDO A USO EDITORIAL. CRÉDITO OBLIGATORIO: “AFP PHOTO / Myanmar Radio and Television”. PROHIBIDO SU USO EN MERCADEO O CAMPAÑAS PUBLICITARIAS. DISTRIBUIDO COMO SERVICIO PARA CLIENTES.
Un rubí de 11.000 quilates descubierto en Mianmar genera expectativa mundial por su tamaño y calidad excepcional. (HANDOUT/AFP)







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