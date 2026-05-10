El hallazgo de un rubí de 11.000 quilates intriga al mercado de piedras preciosas de Myanmar

Un rubí de 11.000 quilates descubierto en Mianmar genera expectativa mundial por su tamaño y calidad excepcional.

Mianmar anunció el hallazgo de un rubí de 11.000 quilates, equivalente a unos 2,2 kilos, en la región de Mogok, una de las zonas mineras más reconocidas del mundo por sus piedras preciosas.

El descubrimiento ocurrió en abril, según informó el Ministerio de Información del país. La gema llamó la atención internacional por su tamaño poco común y por la intensidad de su color rojo púrpura, una característica clave para determinar el valor de los rubíes de alta calidad.

Las autoridades describieron la piedra como “extremadamente rara”. Incluso señalaron que podría superar el valor de un rubí de 21.450 quilates encontrado en la misma región en 1996.

Hasta ahora, el Gobierno no divulgó una estimación oficial sobre el precio de la gema. Tampoco confirmó quién localizó el rubí.

Mogok concentra algunos de los rubíes más valiosos del planeta

La ciudad de Mogok, ubicada en la región central de Mandalay, mantiene una larga tradición vinculada con la extracción de piedras preciosas. El sitio concentra varias de las minas de rubíes más cotizadas del mercado internacional.

En las últimas décadas, la zona registró otros hallazgos considerados históricos. Datos oficiales indican que en 1990 apareció un rubí de 496 quilates. En 2022 también surgió otra gema de 2.789 quilates.

El mercado de rubíes de Mianmar mueve cifras millonarias. En 2015, un rubí birmano de 25,59 quilates alcanzó un precio de $30,33 millones durante una subasta de Sotheby’s en Ginebra. Esa venta marcó uno de los montos más altos pagados por una piedra de este tipo.

El color “sangre de paloma” aumenta el valor de los rubíes

Especialistas del sector consideran que los rubíes de Mianmar figuran entre los más raros y valiosos del mundo. Gran parte de ese prestigio se relaciona con la tonalidad conocida como “sangre de paloma”, un rojo intenso asociado con las gemas extraídas en esa región.

La calidad del color representa uno de los factores más importantes en la valoración internacional de estas piedras preciosas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.