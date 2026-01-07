Ciencia

El hallazgo africano que reescribe el origen humano hace 770.000 años

Los restos encontrados en Casablanca refuerzan la hipótesis de que el origen de nuestra especie se encuentra en África y no en Eurasia

Por Europa Press
Fósiles de 773.000 años hallados en Marruecos revelan rasgos únicos y aportan claves sobre el ancestro común de humanos, neandertales y denisovanos.
Fósiles de 773.000 años hallados en Marruecos revelan rasgos únicos y aportan claves sobre el ancestro común de humanos, neandertales y denisovanos.







