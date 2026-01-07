El hallazgo africano que reescribe el origen humano hace 770.000 años

Fósiles de 773.000 años hallados en Marruecos revelan rasgos únicos y aportan claves sobre el ancestro común de humanos, neandertales y denisovanos.

Un equipo internacional de investigadores localizó fósiles de homínidos de hace unos 773.000 años en la cantera de Casablanca, en Marruecos. El hallazgo aporta nueva información sobre las poblaciones africanas que precedieron a los primeros Homo sapiens identificados en el yacimiento de Jebel Irhoud.

El descubrimiento se publicó este miércoles en la revista científica Nature. Los restos permiten profundizar en el origen del último ancestro común compartido por los humanos modernos, los neandertales y los denisovanos.

La evidencia paleogenética disponible sitúa a ese ancestro común en un periodo comprendido entre 765.000 y 550.000 años atrás. Sin embargo, la distribución geográfica y las características físicas de esas poblaciones humanas ancestrales aún presentan importantes vacíos de conocimiento.

Durante años, los fósiles de Homo antecessor hallados en Atapuerca, España, con una antigüedad estimada entre 950.000 y 770.000 años, figuraron como posibles candidatos para representar esa población ancestral.

No obstante, los registros fósiles muestran que todos los restos de Homo sapiens datados de forma segura antes de 90.000 años proceden de África o de regiones cercanas a la entrada hacia Asia. Este patrón respalda con fuerza un origen africano de nuestra especie, en lugar de uno euroasiático.

Los nuevos fósiles encontrados en Casablanca tienen una edad similar a los de Homo antecessor. Sin embargo, presentan rasgos morfológicos distintos. Los investigadores identificaron una combinación de características primitivas y derivadas. Estas recuerdan tanto a Homo sapiens más recientes como a homínidos arcaicos de Eurasia.

Según el análisis científico, estos restos ofrecen pruebas sólidas de un linaje africano ancestral. Además, amplían el conocimiento sobre las poblaciones humanas que habitaron África antes de la aparición de los primeros Homo sapiens documentados en Jebel Irhoud.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.