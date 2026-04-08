Ciencia

El fósil de pulpo más antiguo del mundo era, en realidad, otra especie

Un análisis con tecnología avanzada reveló que el fósil ‘Pohlsepia mazonensis’ no era un pulpo, sino un pariente de los náutilos

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Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos corrigieron la identidad del fósil más antiguo atribuido a un pulpo y redefinieron el origen evolutivo de estos animales.
Científicos corrigieron la identidad del fósil más antiguo atribuido a un pulpo y redefinieron el origen evolutivo de estos animales. (Thomas Clements/Universidad de Reading)







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