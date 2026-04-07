El eclipse solar captado desde el espacio por Artemis II: vea aquí las imágenes del fenómeno

El sexto día de la misión Artemis II cerró con un sobrevuelo lunar de siete horas que devolvió a humanos a las cercanías de la Luna por primera vez desde 1972. La maniobra permitió registrar datos científicos y fenómenos poco observados, incluido un eclipse solar visto desde el espacio.
La tripulación, integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, alcanzó una distancia máxima de 405.000 kilómetros desde la Tierra, superando el récord del Apolo 13.
Desde esa trayectoria, los astronautas documentaron cráteres, flujos de lava y fracturas en la superficie lunar. También observaron el “earthset” y el “earthrise”, marcadores visuales del movimiento orbital.
Las imágenes captadas durante el sobrevuelo lunar muestran el eclipse solar como una secuencia progresiva vista desde el espacio. Cada registro documenta un momento distinto de la alineación entre el Sol, la Luna y la nave Orion, y permite observar detalles que no son visibles desde la Tierra.
El eclipse solar desde Orion: una galería en cinco momentos
1. El final del eclipse: la luz regresa
2. La alineación completa desde Orion
3. La salida de la totalidad
4. El eclipse total en detalle
5. La totalidad prolongada del eclipse