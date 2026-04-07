Ciencia

El eclipse solar captado desde el espacio por Artemis II: vea aquí las imágenes del fenómeno

La misión registró imágenes inéditas del fenómeno mientras alcanzaba la mayor distancia recorrida por humanos

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Por Jailine González Gómez
La imagen muestra el momento en que el Sol vuelve a aparecer tras casi una hora de oscuridad. La luz emerge desde el borde de la Luna y marca el cierre del eclipse, mientras la superficie lunar permanece mayoritariamente en sombra.
La imagen muestra el momento en que el Sol vuelve a aparecer tras casi una hora de oscuridad. La luz emerge desde el borde de la Luna y marca el cierre del eclipse, mientras la superficie lunar permanece mayoritariamente en sombra. (NASA/NASA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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