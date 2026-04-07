El eclipse solar captado desde el espacio por Artemis II: vea aquí las imágenes del fenómeno

La imagen muestra el momento en que el Sol vuelve a aparecer tras casi una hora de oscuridad. La luz emerge desde el borde de la Luna y marca el cierre del eclipse, mientras la superficie lunar permanece mayoritariamente en sombra.

El sexto día de la misión Artemis II cerró con un sobrevuelo lunar de siete horas que devolvió a humanos a las cercanías de la Luna por primera vez desde 1972. La maniobra permitió registrar datos científicos y fenómenos poco observados, incluido un eclipse solar visto desde el espacio.

La tripulación, integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, alcanzó una distancia máxima de 405.000 kilómetros desde la Tierra, superando el récord del Apolo 13.

Desde esa trayectoria, los astronautas documentaron cráteres, flujos de lava y fracturas en la superficie lunar. También observaron el “earthset” y el “earthrise”, marcadores visuales del movimiento orbital.

Las imágenes captadas durante el sobrevuelo lunar muestran el eclipse solar como una secuencia progresiva vista desde el espacio. Cada registro documenta un momento distinto de la alineación entre el Sol, la Luna y la nave Orion, y permite observar detalles que no son visibles desde la Tierra.

El eclipse solar desde Orion: una galería en cinco momentos

1. El final del eclipse: la luz regresa

La imagen muestra el momento en que el Sol vuelve a aparecer tras casi una hora de oscuridad. La luz emerge desde el borde de la Luna y marca el cierre del eclipse, mientras la superficie lunar permanece mayoritariamente en sombra. (NASA/NASA)

2. La alineación completa desde Orion

La Luna aparece en contraluz, con el Sol detrás, mientras la nave Orion se distingue en primer plano. En el fondo se observan puntos brillantes correspondientes a Saturno y Marte, junto con el reflejo de la luz terrestre sobre el borde lunar. (NASA/NASA)

3. La salida de la totalidad

El Sol comienza a asomarse parcialmente detrás de la Luna. Solo una fracción del satélite es visible, con una delgada línea de luz que resalta la curvatura lunar y evidencia la alineación en transición. (NASA/NASA)

4. El eclipse total en detalle

En este acercamiento, la Luna bloquea por completo el Sol. La corona solar se percibe como un halo tenue alrededor del disco oscuro, mientras detalles de la superficie lunar se vuelven visibles gracias a la luz reflejada desde la Tierra. (NASA/NASA)

5. La totalidad prolongada del eclipse