Ciencia

El curioso caso de las dietas bajas en proteínas

En el laboratorio, los animales viven más tiempo con menos cantidad de este nutriente. ¿Cómo es esto posible y qué significa para el envejecimiento humano?

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Por Amber Dance
Aunque no es una opción recomendada para las personas, una dieta con restricción proteica prolonga la vida de los animales de laboratorio.
Aunque no es una opción recomendada para las personas, una dieta con restricción proteica prolonga la vida de los animales de laboratorio. (KNOWABLE MAGAZINE/KNOWABLE MAGAZINE)







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