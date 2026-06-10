Ciencia

El costo oculto de decir sí a todo: expertos explican cómo poner límites mejora la salud mental

Decir sí a todo puede afectar la autoestima, aumentar el agotamiento y perjudicar la salud mental. Expertos explican por qué cuesta poner límites y cómo aprender a hacerlo

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Por La Nación / Argentina / GDA
Cuentas simuladas de menores accedieron rápidamente a contenido violento y sexualizado en redes sociales, según una investigación internacional.
La ciencia relaciona la dificultad para decir no con el miedo al rechazo, la baja autoestima y mayores niveles de estrés. (ChatGPT /Generada con IA)







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