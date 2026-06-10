El costo oculto de decir sí a todo: expertos explican cómo poner límites mejora la salud mental

La ciencia relaciona la dificultad para decir no con el miedo al rechazo, la baja autoestima y mayores niveles de estrés.

Responder afirmativamente a cada solicitud parece un gesto de cortesía. Sin embargo, detrás de esa conducta frecuente pueden esconderse problemas relacionados con la autoestima, el miedo al rechazo y la dificultad para establecer límites saludables.

¿Por qué cuesta tanto decir no?

La necesidad de aprobación figura entre las principales razones que llevan a muchas personas a aceptar situaciones que en realidad no desean.

Naoki Yoshinaga, psicólogo clínico de la Universidad de Tokio, explicó que la aceptación constante suele relacionarse con el temor al rechazo y con la búsqueda de validación externa.

La ciencia también encontró una explicación biológica. Estudios sobre rechazo social indicaron que el cerebro procesa estas experiencias de forma similar al dolor físico.

Stephen Porges, neurocientífico especializado en regulación emocional, señaló que esa reacción ayuda a entender por qué establecer límites genera incomodidad incluso en situaciones simples.

A este factor se suma la influencia cultural. Desde edades tempranas muchas personas aprenden a evitar conflictos y a priorizar la armonía en sus relaciones.

La psicóloga Silvia Álava Sordo indicó que numerosas personas aceptan peticiones para evitar sentimientos de culpa, rechazo o malestar emocional.

El impacto del exceso de compromisos

La dificultad para poner límites no solo afecta el estado emocional. También tiene consecuencias prácticas.

Un estudio de la Universidad de Iowa concluyó que quienes asumen más responsabilidades de las que pueden manejar registran mayores niveles de agotamiento y una menor productividad. Además, esta conducta puede afectar el autocuidado y debilitar la autoestima.

Cuando este patrón se vuelve habitual, las consecuencias aumentan.

Álava Sordo advirtió que el problema surge cuando una persona deja de considerar sus propias necesidades y acepta situaciones que realmente no desea para evitar emociones incómodas.

Con el paso del tiempo, esta dinámica puede provocar irritación, cansancio persistente y sensación de invisibilidad.

La relación entre límites y autoestima

Especialistas sostienen que la capacidad de establecer límites está estrechamente vinculada con la autoestima.

Una investigación citada en el artículo original señaló que las personas con una autopercepción más frágil suelen interpretar cada negativa como una amenaza para su identidad.

Scott Cooper, psicólogo de la Universidad de California, explicó que una autoestima vulnerable puede convertir un simple no en una experiencia emocionalmente desafiante.

Esta situación suele reflejarse en distintos ámbitos.

Algunas personas aceptan tareas laborales que exceden su capacidad. Otras evitan expresar desacuerdos en sus relaciones de pareja o mantienen compromisos sociales que no disfrutan.

Aprender a poner límites

Los especialistas coinciden en que establecer límites es una habilidad que puede desarrollarse con práctica.

Uno de los primeros pasos consiste en hacer una pausa antes de responder.

Álava Sordo explicó que unos segundos de reflexión permiten abandonar respuestas automáticas y tomar decisiones más alineadas con las propias necesidades.

También recomendó comenzar con situaciones cotidianas de bajo impacto. Rechazar una invitación que no genera interés o posponer una respuesta inmediata pueden servir como ejercicios iniciales.

La evidencia científica respalda este enfoque.

Un estudio liderado por Tobias Hagberg, psicólogo clínico de la Universidad de Uppsala, determinó que programas centrados en la asertividad mejoran la capacidad para establecer límites y reducen la ansiedad social.

Firmeza no significa agresividad

Los expertos subrayan que poner límites no implica confrontar ni deteriorar relaciones.

Cooper explicó que la asertividad combina claridad y respeto. Esta capacidad permite defender necesidades personales sin afectar el vínculo con otras personas.

En muchos casos basta con expresar una negativa sencilla y respetuosa.

Álava Sordo indicó que no siempre es necesario justificar extensamente una decisión. Un mensaje claro suele ser suficiente para comunicar un límite.

Los beneficios de decir no cuando es necesario

La investigación también encontró efectos positivos en quienes desarrollan habilidades para establecer límites.

Denise Martinez, especialista en salud conductual de la Universidad de Iowa, afirmó que una negativa oportuna protege la salud mental y favorece relaciones más equilibradas.

Diversos estudios mostraron que las personas con mayor asertividad reportan una mejor satisfacción en sus relaciones y una percepción más positiva del equilibrio entre vida personal y laboral.

Porges añadió que expresar límites en un entorno seguro reduce los niveles de alerta del sistema nervioso y contribuye a relaciones más estables.

10 consejos para aprender a poner límites

Haga una pausa antes de responder. Empiece con situaciones pequeñas. Comunique sus necesidades con claridad. Evite explicaciones excesivas. Identifique sus emociones antes de decidir. Priorice su bienestar sin culpa. Diferencie firmeza de agresividad. Preste atención a las señales del cuerpo. Tolere la incomodidad inicial del cambio. Revise creencias asociadas a la necesidad de agradar.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.