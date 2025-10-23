El cometa 3I/ATLAS se comporta como ningún otro: lo que ocurra pronto podría cambiar todo

El cometa 3I/ATLAS intriga por su anticola solar. Un astrofísico plantea que podría no tener origen natural.

El cometa 3I/ATLAS, proveniente del espacio interestelar, está mostrando un comportamiento nunca antes observado.

En lugar de formar una cola que se aleja del Sol, como lo hacen los cometas tradicionales debido a la radiación y al viento solar, expulsa un chorro que apunta directamente hacia la estrella. Este fenómeno, considerado anómalo, sorprendió a la comunidad científica.

Un telescopio en las Islas Canarias detectó un chorro tenue de gas y polvo que salía desde el núcleo del objeto con una extensión de unos 6 kilómetros, dirigiéndose en sentido contrario al esperado.

Este patrón se ha repetido con otras observaciones, incluido el Telescopio Espacial Hubble, que registró una estructura alargada, diez veces más extensa que su ancho, con un resplandor que se dirigía al Sol.

El astrofísico Avi Loeb, profesor de la Universidad de Harvard, advirtió que esta “anticola” contradice las leyes físicas conocidas que explican cómo se comportan los cometas.

“La existencia de una ‘anticola’ apuntando hacia el Sol es una anomalía que plantea dos preguntas: ¿Cuál es la naturaleza de esa anticola? ¿Por qué los expertos en cometas están ignorando esta anomalía mientras insisten en que 3I/ATLAS es un cometa familiar?”, señaló.

Desde julio, Loeb ha planteado la posibilidad de que 3I/ATLAS no sea completamente natural. Estimó que existe entre un 30% y un 40% de probabilidad de que este objeto tenga origen tecnológico, y sugirió que podría tratarse de un “Caballo de Troya” interestelar, un objeto artificial disfrazado de cometa.

En caso de tratarse de un cometa convencional, este debería fragmentarse al acercarse al Sol. Loeb explicó que, conforme aumenta la radiación solar, los hielos que componen el núcleo deberían sublimarse y provocar su ruptura. Sin embargo, si el objeto sobrevive intacto o libera pequeños dispositivos, podría tratarse de una nave tecnológica.

Mientras tanto, la NASA sostiene que se trata de un cometa natural, aunque seguirá bajo observación en las próximas semanas. El 29 de octubre alcanzará su punto más cercano al Sol, una fecha que podría ser clave para determinar su verdadera naturaleza.

¿Por qué se considera al 3I/ATLAS una cápsula del tiempo del universo?

El cometa 3I/ATLAS podría tener 10.000 millones de años, lo que lo convierte en uno de los objetos más antiguos observados por el ser humano. Su origen estaría en el disco grueso de la Vía Láctea, una región que contiene algunas de las estrellas más antiguas de la galaxia.

Compuesto por hielo, gas y polvo, conserva material prácticamente intacto desde su formación, lo que lo convierte en un objeto de estudio único. Analizar su composición química permitiría obtener información sobre las condiciones físicas y químicas del universo primitivo.

El cometa 3I/ATLAS es un visitante del más allá… literalmente. La NASA confirmó que este objeto viene de otro sistema estelar, lo que lo convierte en apenas el tercer cuerpo interestelar descubierto por la humanidad (NASA/Tomada de la NASA)

Las características que hacen único al cometa 3I/ATLAS

El 3I/ATLAS se diferencia de otros cometas, incluso de los interestelares 1I/ʻOumuamua y 2I/Borisov, por los siguientes aspectos:

Origen interestelar : proviene de fuera del Sistema Solar. Es el tercer objeto de este tipo jamás detectado.

: proviene de fuera del Sistema Solar. Es el tercer objeto de este tipo jamás detectado. Edad estimada : podría ser el cometa más antiguo conocido.

: podría ser el cometa más antiguo conocido. Composición anómala : presenta una proporción inusualmente alta de dióxido de carbono, muy superior a la del agua, y casi sin monóxido de carbono.

: presenta una proporción inusualmente alta de dióxido de carbono, muy superior a la del agua, y casi sin monóxido de carbono. Níquel sin hierro : se ha detectado vapor de níquel sin señales de hierro, una combinación extremadamente rara en objetos naturales. En la Tierra, el níquel puro es producto de procesos industriales.

: se ha detectado vapor de níquel sin señales de hierro, una combinación extremadamente rara en objetos naturales. En la Tierra, el níquel puro es producto de procesos industriales. Anticola solar: muestra una expulsión de material dirigida hacia el Sol, fenómeno muy raro que no encaja con la física cometaria tradicional.

¿Qué significa el nombre 3I/ATLAS?

El nombre 3I/ATLAS se compone de:

3I : indica que es el tercer objeto interestelar detectado cruzando el Sistema Solar.

: indica que es el tercer objeto interestelar detectado cruzando el Sistema Solar. ATLAS: alude al sistema de telescopios Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, que lo descubrió.

La trayectoria del 3I/ATLAS: fechas clave

La órbita del 3I/ATLAS es hiperbólica, lo que implica que cruzará el Sistema Solar una sola vez. Estos son los momentos más importantes de su recorrido:

Setiembre : Se aproximó al Sol y desapareció de la vista por el resplandor solar.

: Se aproximó al Sol y desapareció de la vista por el resplandor solar. Octubre : Cruza la órbita de Marte.

: Cruza la órbita de Marte. 29 de octubre : Alcanzará el perihelio, el punto más cercano al Sol, a 210 millones de kilómetros. No será visible desde la Tierra.

: Alcanzará el perihelio, el punto más cercano al Sol, a 210 millones de kilómetros. No será visible desde la Tierra. Finales de noviembre : Reaparecerá en el cielo, en la constelación de Virgo, visible antes del amanecer con telescopios potentes.

: Reaparecerá en el cielo, en la constelación de Virgo, visible antes del amanecer con telescopios potentes. Diciembre : Pasará a la constelación de Leo.

: Pasará a la constelación de Leo. 19 de diciembre : Se acercará a la Tierra a 270 millones de kilómetros. No representa peligro de impacto.

: Se acercará a la Tierra a 270 millones de kilómetros. No representa peligro de impacto. Finales de diciembre: Abandonará el Sistema Solar y continuará su viaje por el espacio interestelar.

