Ciencia

El cometa 3I/ATLAS se comporta como ningún otro: lo que ocurra pronto podría cambiar todo

El cometa interestelar 3I/ATLAS intriga por su extraño chorro dirigido al Sol. Un científico advierte que podría tener origen artificial

EscucharEscuchar
Por El Comercio / Perú / GDA
El cometa 3I/ATLAS pasará cerca de sondas espaciales. Una crisis laboral en la NASA podría hacer que se pierda esta oportunidad única.
El cometa 3I/ATLAS intriga por su anticola solar. Un astrofísico plantea que podría no tener origen natural. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCometa3I/ATLAS
El Comercio

El Comercio / Perú / GDA

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.