El cometa 3I/ATLAS no deja de sorprender: expulsa agua a chorros en pleno espacio profundo

El cometa 3I/ATLAS lanzó agua en el espacio profundo, cambiando lo que se sabía sobre los cometas interestelares y su composición química

Por El Comercio / Perú / GDA
3I/ATLAS es un cometa interestelar activo antes de su perihelio. Científicos chilenos detectaron inusuales emisiones de níquel.
El cometa 3I/ATLAS expulsó agua lejos del Sol, revelando comportamientos nunca antes observados en objetos interestelares. (Dan Bartlett / NASA / AFP/Dan Bartlett / NASA / AFP)







