¿El color del pelaje define la personalidad de su gato? La ciencia revela pistas sobre su conducta

Investigaciones sugieren que algunos colores de gatos se asocian con mayor agresividad, pero la crianza temprana influye más.

Investigaciones científicas plantean que el color del pelaje en los gatos puede relacionarse con ciertos comportamientos agresivos en el hogar. Estudios recientes abren el debate sobre la influencia de la genética en la conducta felina.

La relación entre apariencia física y temperamento en animales domésticos despierta interés en la etología. En los gatos, esta discusión gana fuerza con evidencia científica que respalda creencias populares.

Un estudio de la Universidad de California en Davis analizó más de 1.200 encuestas a propietarios. La investigación evaluó la conducta en visitas al veterinario, viajes en automóvil y convivencia diaria en casa.

Colores de pelaje y conducta

Los resultados muestran diferencias según el tono del pelaje.

Los gatos de color naranja y los de patrón bicolor, como blanco con negro o gris con blanco, presentan más conductas agresivas hacia personas en el entorno doméstico.

En contraste, los gatos de colores sólidos como negro, blanco o gris evidencian comportamientos más tranquilos en la rutina diaria.

El análisis también abordó situaciones de manejo profesional. En estos casos, las diferencias entre colores resultaron mínimas, según los datos del estudio.

Percepción humana influye

La percepción de las personas también incide en la conducta y adopción de los gatos. Investigaciones de la Universidad de California en Berkeley señalan que los adoptantes creen que el color y la personalidad están relacionados.

Aunque muchos aseguran priorizar el temperamento, persiste la idea de que el color del pelaje influye en el comportamiento del animal.

Naturaleza y socialización

El origen evolutivo del gato explica parte de su conducta. A diferencia de los perros, los felinos no evolucionaron para convivir en grupos sociales complejos.

Esta característica influye en su reacción ante desconocidos y en su independencia conductual.

Los expertos coinciden en que la socialización temprana tiene mayor peso que el color del pelaje. Este factor resulta clave para reducir comportamientos agresivos en cualquier gato.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.