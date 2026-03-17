Ciencia

¿El color del pelaje define la personalidad de su gato? La ciencia revela pistas sobre su conducta

La ciencia encuentra vínculos entre el color del pelaje y la conducta de los gatos, aunque la socialización sigue como factor clave

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Por El Universal / México / GDA
Investigaciones sugieren que algunos colores de gatos se asocian con mayor agresividad, pero la crianza temprana influye más.
Investigaciones sugieren que algunos colores de gatos se asocian con mayor agresividad, pero la crianza temprana influye más. (Canva stock/cocoparisienne de pixabay/Alexandr_Andreyko de Getty Images)







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