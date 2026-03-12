Ciencia

Científicos descubren nueva explicación de por qué los gatos siempre caen de pie

Investigación japonesa analizó la columna vertebral de los gatos y detectó diferencias de flexibilidad que permiten el giro del cuerpo durante una caída

Por O Globo / Brasil / GDA
Un estudio científico muestra que la columna torácica flexible y la región lumbar rígida ayudan a los gatos a girar en el aire y aterrizar de pie.
Un estudio científico muestra que la columna torácica flexible y la región lumbar rígida ayudan a los gatos a girar en el aire y aterrizar de pie. (Canva stock/technotr de Getty Images Signature/Nils Jacobi de Getty Images)







