Ciencia

El clima extremo en Costa Rica está cambiando la forma en que los monos capuchinos pelean por alimento y territorio

Un estudio de 33 años en Costa Rica halló que el tamaño del grupo cambia la forma en que los capuchinos compiten por alimento y espacio

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Por Jailine González Gómez
Investigadores siguieron durante 33 años a monos capuchinos en Costa Rica y descubrieron que el clima modifica las ventajas y costos de vivir en grupos grandes.
Investigadores siguieron durante 33 años a monos capuchinos en Costa Rica y descubrieron que el clima modifica las ventajas y costos de vivir en grupos grandes. (Larry D. Moore/CC BY 4.0, Wikimedia Commons)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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