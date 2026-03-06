Ciencia

El cielo se oscurecerá por 6 minutos: cómo y dónde ver el eclipse solar más largo del siglo

El fenómeno se apreciará en una franja específica del hemisferio oriental donde la Luna bloqueará totalmente la luz solar

Por La Nación / Argentina / GDA
Un eclipse solar total generará varios minutos de oscuridad en pleno día en una franja específica del planeta.
Un eclipse solar total generará varios minutos de oscuridad en pleno día en una franja específica del planeta.







