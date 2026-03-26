Ciencia

El caso de Julia: niña colombiana con enfermedad ultra rara busca viajar a Estados Unidos por tratamiento experimental

Familia impulsa campaña para costear viaje y terapias de su hija diagnosticada con una enfermedad genética con pocos casos en el mundo

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Caso de niña con síndrome de Brain moviliza campaña para financiar tratamiento experimental en Estados Unidos y continuar terapias.
Caso de niña con síndrome de Brain moviliza campaña para financiar tratamiento experimental en Estados Unidos y continuar terapias. (El Tiempo Colombia/Foto)







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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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