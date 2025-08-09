Ciencia

El cambio extremo en el rostro de una madre durante el embarazo por un intenso ataque de acné

El embarazo provocó un cambio tan drástico en su rostro que decidió mostrarlo para visibilizar una condición común pero poco hablada

Por O Globo / Brasil / GDA
Farah Faizal compartió su caso de acne gravídica, que la hizo irreconocible en el embarazo y se volvió viral con millones de vistas.
Farah Faizal compartió su caso de acné gravídica, que la hizo irreconocible en el embarazo y se volvió viral con millones de vistas. (@ayyitslala/TikTok)







