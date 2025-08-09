El cambio extremo en el rostro de una madre durante el embarazo por un intenso ataque de acné

Farah Faizal compartió su caso de acné gravídica, que la hizo irreconocible en el embarazo y se volvió viral con millones de vistas.

Una mujer de Malasia sorprendió en redes sociales al mostrar cómo su rostro se transformó drásticamente durante el embarazo debido a acné gravídica.

Farah Faizal publicó imágenes de antes y después que revelaron un cambio tan pronunciado que la hizo sentirse casi irreconocible.

En su relato, explicó que las lesiones aparecieron de manera rápida y severa, lo que afectó no solo su apariencia física sino también su estado emocional. Indicó que decidió compartir estas fotos para visibilizar un aspecto de la gestación que muchas mujeres suelen ocultar por temor al juicio social.

El material, difundido en TikTok, alcanzó más de 116 millones de visualizaciones, acompañado de decenas de comentarios de mujeres que narraron experiencias similares.

Varias señalaron que la piel les cambió por completo, con brotes intensos que las llevaron a evitar salir de casa.

Farah relató que en el primer trimestre aparecieron pequeñas erupciones. En el segundo trimestre su piel se tornó más gruesa, con líneas de expresión más marcadas. Un mes después del parto, observó una mejoría progresiva en su rostro.

¿Qué es la acné gravídica?

Especialistas explican que, durante la gestación, el aumento de hormonas que sostienen el embarazo puede elevar la producción de sebo en la piel, generando brotes de acné e inflamaciones.

Según la Mayo Clinic, no se trata de un tipo especial de acné, sino de una reacción cutánea relacionada con cambios hormonales.

La intensidad varía de una mujer a otra: algunas presentan mejoría, mientras que otras, como Farah, enfrentan casos severos que afectan la textura y apariencia de la piel.

