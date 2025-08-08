Niño de 3 años alcanzó 45 kilos por una enfermedad que lo hacía sentir hambre todo el día

Un raro trastorno hizo que un niño de 3 años pesara 45 kilos. Un tratamiento experimental le permitió vivir como cualquier menor de su edad.

Un niño de Massachusetts, Estados Unidos, llegó a pesar 45 kilos cuando tenía apenas 3 años debido a una extraña enfermedad genética que lo hacía sentir hambre constante.

Benjamin Freitag, hoy de 6 años, nació con deficiencia de leptina, un trastorno que impide al cuerpo reconocer cuando ya está saciado.

El cerebro interpreta que la persona está en estado de inanición incluso después de comer en abundancia.

Según explicó su madre, Karen Freitag, de 41 años, desde bebé lloraba sin parar pidiendo comida. La familia evitaba parquecitos y fiestas por temor a que encontrara dulces o camiones de helados.

A los 2 años, Benjamin pesaba 29 kilos y, a los 3, alcanzó los 45 kilos. Aunque sus padres limitaban su alimentación, aumentaba cerca de medio kilo cada semana. Su peso dificultó que pudiera gatear y comenzó a caminar recién a los 2 años.

Así está Ben Freitag en el 2025. (People.com /Karen Freitag)

Tras múltiples consultas y exámenes, en 2020 los médicos confirmaron que padecía LEPR, una condición que afecta a unas 2.000 personas en Estados Unidos y bloquea el funcionamiento de la leptina, la hormona que regula la saciedad.

Ese mismo año surgió una esperanza: un tratamiento experimental con un fármaco aprobado solo para mayores de 6 años empezó a probarse en niños más pequeños.

La familia viajó más de 4 horas para que Benjamin participara en el estudio.

Los cambios fueron inmediatos. En una semana, dejó de pedir comida constantemente y comenzó a jugar sin interrumpir sus actividades por hambre.

En la actualidad, Benjamin mantiene un peso cercano a los 45 kilos, pero ha crecido y lleva una vida activa: practica karate, juega baloncesto, asiste a fiestas y disfruta del campamento de verano. Su estado de salud es estable y participa en actividades como cualquier otro niño de su edad.

