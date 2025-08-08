Salud

Niño de 3 años alcanzó 45 kilos por una enfermedad que lo hacía sentir hambre todo el día

Benjamin, de Massachusetts, padecía deficiencia de leptina, un raro trastorno que impedía que su cuerpo reconociera la saciedad

Por O Globo / Brasil / GDA
Un raro trastorno hizo que un niño de 3 años pesara 45 kilos. Un tratamiento experimental le permitió vivir como cualquier menor de su edad.
Un raro trastorno hizo que un niño de 3 años pesara 45 kilos. Un tratamiento experimental le permitió vivir como cualquier menor de su edad. (People.com/Karen Freitag)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

