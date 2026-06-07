Ciencia

El cambio del polo magnético de la Tierra que obliga a recalcular rutas: algunos trayectos podrían desviarse decenas de kilómetros

La nueva versión del World Magnetic Model busca evitar desviaciones en vuelos transcontinentales y navegación oceánica tras cambios en el campo magnético

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Por La Nación / Argentina / GDA
Un informe técnico alertó sobre el impacto de una tormenta geomagnética severa en cables submarinos y satélites que operan en la región sur del Atlántico.
La actualización del modelo magnético mundial mejora la precisión de rutas aéreas y marítimas ante el desplazamiento del polo norte magnético. (ESA/DTU Space/Wikimedia Commons)







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