Ciencia

El polo magnético de la Tierra se desplazó y tendrá un impacto crucial en la navegación global y en la tecnología de los celulares

El nuevo modelo magnético mejora la precisión de navegación tras cambios en la velocidad y ubicación del polo norte magnético

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Por La Nación / Argentina / GDA
El desplazamiento del polo norte magnético impulsó ajustes técnicos en el modelo que guía la navegación aérea, marítima y los sistemas digitales.
La desaceleración del polo magnético impulsa ajustes en el sistema que guía rutas aéreas, marítimas y dispositivos tecnológicos. (Canva/Canva)







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La Nación / Argentina / GDA

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