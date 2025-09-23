Ciencia

El cambio climático provocó el nacimiento de un pájaro nunca antes visto en Estados Unidos

Un ave híbrida surgió en Texas por el cruce de especies que antes no compartían territorio

Por O Globo / Brasil / GDA
Un híbrido entre arrendajo azul y chara verde surgió por el cambio climático. Científicos lo hallaron en un jardín de Texas
Un híbrido entre arrendajo azul y chara verde surgió por el cambio climático. Científicos lo hallaron en un jardín de Texas (O Globo/GDA)







notas iaJGGcambio climáticoEstados Unidospájaro
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

