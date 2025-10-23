Ciencia

El calendario lunar de noviembre 2025

En noviembre 2025, la Luna presentará sus cuatro fases entre el miércoles 5 y el viernes 28

Por Damián Arroyo C.
Noviembre 2025 tendrá Luna llena el 5, cuarto menguante el 11, Luna nueva el 20 y cuarto creciente el 28.
Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

