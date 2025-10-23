El calendario lunar de noviembre 2025 permite conocer las fechas exactas en que la Luna cambiará de fase. Durante ese mes, el satélite natural presentará sus cuatro etapas principales, visibles desde la Tierra si el clima lo permite.
Estos momentos no coinciden con el calendario mensual tradicional, ya que el ciclo lunar dura cerca de 28 días. Por eso, cada mes muestra variaciones en las fechas de la Luna llena, la Luna nueva y los cuartos lunar.
Fechas del ciclo lunar de noviembre 2025
Según el sitio especializado Time and Date, estas son las fechas de las fases lunares en noviembre de 2025:
- Miércoles 5 de noviembre: Luna llena
- Martes 11 de noviembre: cuarto menguante
- Jueves 20 de noviembre: Luna nueva
- Viernes 28 de noviembre: cuarto creciente
Cada una de estas fases ocurre en un momento específico, no durante un día completo. Las fases se determinan según la posición de la Luna respecto al Sol y la Tierra, lo cual genera los distintos niveles de iluminación visibles desde nuestro planeta.
Qué representa cada fase lunar
Durante su trayecto orbital, la Luna cambia de apariencia debido a la luz solar que incide sobre ella. Las fases principales del ciclo son:
- Luna llena: el disco lunar se observa completamente iluminado.
- Cuarto menguante: se ilumina la mitad izquierda de la cara visible del satélite.
- Luna nueva: la Luna no se ve desde la Tierra o apenas se distingue.
- Cuarto creciente: se ilumina la mitad derecha del disco lunar.