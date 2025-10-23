Noviembre 2025 tendrá Luna llena el 5, cuarto menguante el 11, Luna nueva el 20 y cuarto creciente el 28.

El calendario lunar de noviembre 2025 permite conocer las fechas exactas en que la Luna cambiará de fase. Durante ese mes, el satélite natural presentará sus cuatro etapas principales, visibles desde la Tierra si el clima lo permite.

Estos momentos no coinciden con el calendario mensual tradicional, ya que el ciclo lunar dura cerca de 28 días. Por eso, cada mes muestra variaciones en las fechas de la Luna llena, la Luna nueva y los cuartos lunar.

Fechas del ciclo lunar de noviembre 2025

Según el sitio especializado Time and Date, estas son las fechas de las fases lunares en noviembre de 2025:

Miércoles 5 de noviembre : Luna llena

: Luna llena Martes 11 de noviembre : cuarto menguante

: cuarto menguante Jueves 20 de noviembre : Luna nueva

: Luna nueva Viernes 28 de noviembre: cuarto creciente

Cada una de estas fases ocurre en un momento específico, no durante un día completo. Las fases se determinan según la posición de la Luna respecto al Sol y la Tierra, lo cual genera los distintos niveles de iluminación visibles desde nuestro planeta.

Qué representa cada fase lunar

Durante su trayecto orbital, la Luna cambia de apariencia debido a la luz solar que incide sobre ella. Las fases principales del ciclo son: