El calendario astronómico de diciembre incluye una lluvia de meteoritos y varios eventos destacados; vea qué ocurrirá

Este mes será ideal para observar meteoritos, ocultaciones y varios encuentros entre planetas y la Luna.Imagen con fines ilustrativos.

El cielo nocturno de diciembre traerá una intensa lluvia de meteoros, alineaciones planetarias y el solsticio que marca el inicio de una nueva estación.

Los eventos astronómicos más esperados del mes incluyen las Gemínidas, la superluna llena, varias ocultaciones y el acercamiento de un cometa.

Durante diciembre, el firmamento ofrecerá un espectáculo astronómico con una lluvia de meteoros de alta intensidad, ocultaciones lunares, alineaciones planetarias y el solsticio de verano, que marca el cambio de estación en el hemisferio sur, según el sitio web Star Walk.

Estos fenómenos podrán observarse en distintos momentos del mes. La visibilidad exacta dependerá de la ubicación geográfica y las condiciones meteorológicas. Para conocer los horarios específicos en su ciudad, se recomienda el uso de la aplicación Sky Tonight.

Eventos astronómicos destacados en diciembre

1 de diciembre: Máximo de las Fénicidas (frecuencia variable).

Máximo de las Fénicidas (frecuencia variable). 4 de diciembre: Superluna llena, ocultación lunar de las Pléyades (magnitud 1,6), la Luna se ubica cerca de Urano (magnitud 5,6) y de Aldebarán (magnitud 0,8).

Superluna llena, ocultación lunar de las Pléyades (magnitud 1,6), la Luna se ubica cerca de Urano (magnitud 5,6) y de Aldebarán (magnitud 0,8). 7 de diciembre: Mercurio alcanza su mayor elongación (magnitud -0,5), máximo de las Púpidas-Vélidas (ZHR = 10). Además, la Luna se acerca a Júpiter (magnitud -2,6) y a Pólux (magnitud 1,2).

Mercurio alcanza su mayor elongación (magnitud -0,5), máximo de las Púpidas-Vélidas (ZHR = 10). Además, la Luna se acerca a Júpiter (magnitud -2,6) y a Pólux (magnitud 1,2). 8 de diciembre: Venus (magnitud -3,9) se aproxima a Antares (magnitud 1,0). La Luna se encuentra cerca del cúmulo del Pesebre. El asteroide Psique (magnitud 9,7) entra en oposición.

Venus (magnitud -3,9) se aproxima a Antares (magnitud 1,0). La Luna se encuentra cerca del cúmulo del Pesebre. El asteroide Psique (magnitud 9,7) entra en oposición. 9 de diciembre: Máximos de las Monocerótidas de diciembre (ZHR = 3) y de las Hídridas Sigma (ZHR = 7).

Máximos de las Monocerótidas de diciembre (ZHR = 3) y de las Hídridas Sigma (ZHR = 7). 10 de diciembre: Ocultación lunar de Régulo (magnitud 1,4).

Ocultación lunar de Régulo (magnitud 1,4). 11 de diciembre: Neptuno finaliza su movimiento retrógrado.

Neptuno finaliza su movimiento retrógrado. 12 de diciembre: Fase de cuarto menguante.

Fase de cuarto menguante. 14 de diciembre: Máximo de las Gemínidas (ZHR = 150), uno de los eventos más relevantes del mes. La Luna se acerca a Spica (magnitud 0,97) y Júpiter permanece próximo a Pólux.

Máximo de las Gemínidas (ZHR = 150), uno de los eventos más relevantes del mes. La Luna se acerca a Spica (magnitud 0,97) y Júpiter permanece próximo a Pólux. 16 de diciembre: Máximo de las Coma Berenícidas (ZHR = 3).

Máximo de las Coma Berenícidas (ZHR = 3). 18 de diciembre: La Luna se ubica cerca de Mercurio. También ocurre una ocultación lunar de Antares.

La Luna se ubica cerca de Mercurio. También ocurre una ocultación lunar de Antares. 19 de diciembre: El cometa 3I/ATLAS alcanza su punto más cercano a la Tierra. La Luna se acerca a Venus. Mercurio se sitúa cerca de Antares.

El cometa 3I/ATLAS alcanza su punto más cercano a la Tierra. La Luna se acerca a Venus. Mercurio se sitúa cerca de Antares. 20 de diciembre: Luna nueva. La Luna se encuentra próxima a Marte (magnitud 1,4).

Luna nueva. La Luna se encuentra próxima a Marte (magnitud 1,4). 21 de diciembre: Solsticio de verano , momento clave en el calendario astronómico.

, momento clave en el calendario astronómico. 22 de diciembre: Máximo de las Úrsidas (ZHR = 10), ocultación lunar de Plutón (magnitud 14,4).

Máximo de las Úrsidas (ZHR = 10), ocultación lunar de Plutón (magnitud 14,4). 27 de diciembre: Fase de cuarto creciente. La Luna se aproxima a Saturno (magnitud 1,0) y Neptuno (magnitud 7,8).

Fase de cuarto creciente. La Luna se aproxima a Saturno (magnitud 1,0) y Neptuno (magnitud 7,8). 28 de diciembre: El cometa C/2024 E1 (Wierzchos), con magnitud 7, se aproxima a Marte.

El cometa C/2024 E1 (Wierzchos), con magnitud 7, se aproxima a Marte. 31 de diciembre: El año finaliza con otra ocultación lunar de las Pléyades y un nuevo acercamiento lunar a Urano.

Fenómenos relevantes para observadores

Las Gemínidas del 14 de diciembre destacan como el evento más brillante del mes. Se espera una tasa de hasta 150 meteoros por hora bajo condiciones ideales. Además, las ocultaciones lunares permitirán observar cómo la Luna bloquea estrellas y planetas brillantes.

El solsticio del 21 de diciembre marcará el inicio del verano en el hemisferio sur. En ese momento, el Sol alcanzará su punto más austral en el cielo.

Durante diciembre, también se producirá la oposición de Psique, un gran asteroide metálico, y el máximo acercamiento del cometa 3I/ATLAS.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.