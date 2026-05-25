Ciencia

El aumento en la acidez del océano afecta la vida social de los peces al degradar su hábitat

Científicos detectan que el aumento de CO2 reduce las poblaciones y fragmenta los bancos de peces, volviéndolos más vulnerables

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Por Marianela Arias Vilchez
Estudio en Japón revela que la pérdida de corales por acidificación impide que los peces formen grupos grandes para protegerse y alimentarse.
Estudio en Japón revela que la pérdida de corales por acidificación impide que los peces formen grupos grandes para protegerse y alimentarse. Imágenes con fines ilustrativos. (Canva Stocks/Francesco Ungaro de Pexels / Francesco Ungaro de Pexels)







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Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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