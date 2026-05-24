Ciencia

Científicos predicen que la humanidad no alcanzará su objetivo y el planeta se encamina a un futuro aún más cálido; ¿podremos recuperarnos?

Una vez que el calentamiento global alcance su punto máximo, se podrían necesitar siglos para que la temperatura vuelva a bajar. Pero podemos frenar el aumento reduciendo las emisiones de combustibles fósiles ahora mismo.

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Por Nicola Jones
Los corales están pasando apuros ante el calentamiento de los océanos, incluido este arrecife del oeste de Australia que se blanqueó en 2025. El calentamiento continuado podría reducir drásticamente las poblaciones de corales.
Los corales están pasando apuros ante el calentamiento de los océanos, incluido este arrecife del oeste de Australia que se blanqueó en 2025. El calentamiento continuado podría reducir drásticamente las poblaciones de corales. (DANIEL NICHOLSON / OCEAN IMAGE BANK/DANIEL NICHOLSON / OCEAN IMAGE BANK)







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