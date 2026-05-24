Científicos predicen que la humanidad no alcanzará su objetivo y el planeta se encamina a un futuro aún más cálido; ¿podremos recuperarnos?

Los corales están pasando apuros ante el calentamiento de los océanos, incluido este arrecife del oeste de Australia que se blanqueó en 2025. El calentamiento continuado podría reducir drásticamente las poblaciones de corales.

Ahora está claro. Los científicos predicen que la humanidad no alcanzará su objetivo de mantener el calentamiento atmosférico en 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, y que el planeta se encamina hacia un futuro aún más cálido.

Y los efectos de este calentamiento se están agravando, desde desastres climáticos extremos y daños a la biodiversidad, hasta el deshielo de los glaciares y el aumento del nivel del mar.

El objetivo de 1,5 °C se fijó originalmente en un acuerdo internacional histórico y jurídicamente vinculante en 2015, en la reunión de París de la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

El Acuerdo de París tenía como objetivo reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero y mantener el aumento de la temperatura del planeta muy por debajo de los 2 °C, al tiempo que se proseguían los esfuerzos para limitar el calentamiento a 1,5 °C.

Esto se convirtió en la estrella guía de la acción global para combatir el cambio climático, con el amplio reconocimiento de que cuanto mayor es el calentamiento, mayores son los daños a los ecosistemas, la salud humana, el suministro de alimentos y otros aspectos del bienestar del planeta.

Sin embargo, ahora, más de una década después, las acciones y compromisos acumulados de las naciones en materia de emisiones están muy por debajo de lo necesario para cumplir los objetivos del Acuerdo de París.

Lo que ocurra a continuación con nuestra trayectoria de emisiones desempeñará un papel fundamental a la hora de determinar el nivel máximo de calentamiento que experimentará el planeta —ya sea 1,7 °C por encima de los niveles preindustriales, 2 °C, 2,6 °C o más— y si la humanidad podrá revertir ese calentamiento y a qué ritmo.

El mundo pronto superará los 1,5 grados Celsius de calentamiento: ¿hasta dónde llegará? (Knowable en Español/Knowable en Español)

¿Cuánto se ha calentado nuestro planeta hasta ahora?

2024 fue el primer año natural en el que la temperatura media global superó en 1,5 °C la media de finales del siglo XIX. Pero el calentamiento global se define normalmente como la temperatura media a lo largo de al menos dos décadas, ya que la temperatura varía de forma natural de un año a otro.

En este momento, la mejor estimación es que estamos un poco por encima de los 1,4 °C de calentamiento global.

¿Cuáles son algunos de los impactos de ese calentamiento hasta ahora?

En los últimos años hemos sido testigos de fenómenos climáticos extremos realmente devastadores, como olas de calor, inundaciones, incendios forestales y sequías muy intensas en algunas regiones.

Los daños incluyen la pérdida de vidas humanas, graves perjuicios económicos y efectos duraderos en los ecosistemas. El nivel del mar ha seguido subiendo; la tasa de ese aumento es ahora el doble de lo que era durante el siglo XX.

Los gases de efecto invernadero inciden en el calentamiento global. (Michael Probst/AP)

Hemos visto llegar a Australia a los primeros refugiados climáticos reconocidos oficialmente, procedentes de la nación insular del Pacífico de Tuvalu. También hemos sido testigos de huracanes extremadamente devastadores y otras intensas tormentas tropicales.

¿Qué muestran las mejores simulaciones por computadora sobre el calentamiento del planeta?

El sistema climático es como un superpetrolero o un tren de mercancías: aunque pisaras el freno con toda la fuerza posible ahora mismo, esto no detendría el calentamiento de forma instantánea. Lo ralentizaría. Pero se necesitarán décadas, incluso si nos esforzamos al máximo, para reducir las emisiones a un nivel que detenga el calentamiento por completo.

Según los modelos, nos espera al menos otro aumento de 0,3 °C en el calentamiento global, lo que significa que nuestra mejor oportunidad es limitar el calentamiento a 1,7 °C. Como regla general, cada cinco años de emisiones continuadas a los niveles actuales añaden otros 0,1 °C al pico de calentamiento.

A medida que el mundo se calienta aún más, se prevé que muchos fenómenos meteorológicos extremos empeoren o se vuelvan más frecuentes.

Hay pruebas sólidas de que los arrecifes de coral tropicales dejarán de ser viables en gran medida más allá de un umbral crítico. Si el calentamiento alcanza los 1,7 °C, es muy improbable que la Gran Barrera de Coral sobreviva.

Un punto de inflexión clave es la Corriente del Golfo, que transporta agua cálida hacia el Atlántico norte. Algunos modelos predicen la posibilidad de un colapso abrupto, con consecuencias climáticas globales.

Las emisiones actuales siguen aumentando el calentamiento global, y aunque se tomaran medidas como reforestar y llegar a cero emisiones, el enfriamiento del planeta sería muy lento: haría falta alrededor de 100 años para reducir la temperatura solo en 0,1 °C. (Knowable en Español/Knowable en Español)

¿Qué se necesita para mantener el calentamiento por debajo de los 2 °C?

Requiere sustituir el uso de combustibles fósiles por electricidad y generar esa electricidad con fuentes renovables. También implica una reducción muy rápida y la eliminación progresiva del uso de combustibles fósiles, junto con detener la deforestación.

La agricultura es otra fuente importante de emisiones, especialmente de metano, por lo que también es clave reducir su impacto.

¿Deberíamos seguir intentando volver a 1,5 °C?

La urgencia no ha disminuido. Ha aumentado. Abandonar el objetivo de 1,5 °C sería problemático, ya que un mundo más cálido de forma sostenida es mucho más dañino que uno que supera temporalmente un umbral y luego desciende.

Una vez que la temperatura mundial alcance un máximo más alto, volver a 1,5 °C sería extremadamente difícil. Requeriría eliminar enormes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera durante décadas.

Este artículo apareció originalmente en Knowable en Español, una publicación sin ánimo de lucro dedicada a poner el conocimiento científico al alcance de todos. Suscríbase al boletín de Knowable en Español.