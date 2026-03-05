Ciencia

El asteroide que preocupó al mundo ya no amenaza la Luna: Webb aclara el caso de 2024 YR4

Nuevos datos del telescopio James Webb permitieron medir con precisión la órbita del asteroide 2024 YR4 y eliminar el riesgo de impacto lunar en 2032

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Astrónomos siguen de cerca al asteroide 2024 YR4. Simulaciones indican un posible impacto lunar en 2032 sin efectos para la Tierra.
Astrónomos confirmaron que el asteroide 2024 YR4 pasará a más de 20.000 kilómetros de la Luna en 2032. El riesgo de colisión quedó descartado. (Herramienta de visualización de órbitas de la ESA/ESA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas ia2024 YR4Asteroide 2024 YR4Telescopio espacial James Webb
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.