Asteroide se mantiene bajo observación científica por posible impacto a la Luna

Objeto espacial de 60 metros podría chocar contra la Luna en el 2032 y provocar un destello visible en la Tierra

Por La Nación / Argentina / GDA
Astrónomos siguen de cerca al asteroide 2024 YR4. Simulaciones indican un posible impacto lunar en 2032 sin efectos para la Tierra.
Astrónomos siguen de cerca al asteroide 2024 YR4. Simulaciones indican un posible impacto lunar en el 2032. Foto: (Herramienta de visualización de órbitas de la ESA/ESA)







