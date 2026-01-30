Ciencia

Asteroide del tamaño de un edificio de 20 pisos podría impactar la Luna en 2032 y mantiene vigilancia científica

Cálculos recientes descartan peligro para la Tierra pero estiman una baja probabilidad de choque lunar

Por O Globo / Brasil / GDA
Astrónomos siguen de cerca al asteroide 2024 YR4. Simulaciones indican un posible impacto lunar en 2032 sin efectos para la Tierra.
Astrónomos siguen de cerca al asteroide 2024 YR4. Simulaciones indican un posible impacto lunar en 2032 sin efectos para la Tierra. (Herramienta de visualización de órbitas de la ESA/ESA)







