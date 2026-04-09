Ejercicios recomendados por Harvard que ayudan a reducir la ansiedad y mejorar la salud

Caminar, nadar, Tai Chi y fuerza figuran entre los ejercicios que recomienda Harvard para mejorar la salud mental y física.

La actividad física regular se consolida como un eje clave para cuidar el cuerpo y la mente. Harvard Health Publishing indicó que distintas prácticas cotidianas permiten reducir la ansiedad y mejorar el bienestar general.

La entidad señaló que incorporar el ejercicio en la rutina diaria resulta esencial para combatir el sedentarismo. También favorece una salud integral. Las recomendaciones se adaptan a distintas edades y niveles de condición física. El objetivo es sostener hábitos a largo plazo.

Una de las principales opciones es caminar. Esta actividad no requiere equipo ni experiencia previa. Su práctica constante ayuda a mejorar la circulación, controlar el peso y mantener el equilibrio emocional. Harvard indicó que dedicar cerca de una hora al día genera beneficios en la salud general.

La natación aparece como otra alternativa completa. El ejercicio en el agua reduce el impacto en las articulaciones. Esto disminuye el riesgo de lesiones. También fortalece los músculos y mejora la resistencia y la función cardiovascular. Se asocia con relajación y reducción de la ansiedad.

El Tai Chi forma parte de las prácticas recomendadas. Esta disciplina combina movimientos suaves, respiración y concentración. Favorece el equilibrio, la coordinación y la flexibilidad. Estos beneficios resultan clave en la prevención de caídas y en el mantenimiento de la autonomía, sobre todo en personas mayores o principiantes.

El entrenamiento de fuerza completa el grupo de ejercicios sugeridos. Puede realizarse con el peso corporal, bandas elásticas o pesas ligeras. Su práctica permite mantener la masa muscular, fortalecer los huesos y conservar la movilidad. Harvard recomendó iniciar de forma progresiva y priorizar la técnica.

Impacto en la salud mental

Harvard Health Publishing explicó que el ejercicio influye tanto en el plano físico como en el bienestar mental. La práctica regular se relaciona con menor estrés y ansiedad. También mejora el estado de ánimo y la autoestima.

Actividades como caminar, nadar o practicar Tai Chi favorecen la relajación. Además, reducen el cansancio mental. Durante el ejercicio, el cuerpo libera endorfinas. Estas sustancias se vinculan con sensaciones de bienestar y mejor calidad del sueño.

El movimiento también impulsa la concentración y la memoria. Estas capacidades resultan importantes en todas las etapas de la vida. Mantener una rutina activa ayuda a enfrentar situaciones emocionales y mejora la calidad de vida.

Claves para mantener la rutina

Ante el aumento del sedentarismo, la institución recomendó integrar el ejercicio de forma constante. La clave es adaptar las actividades a las capacidades individuales.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Realizar 30 minutos diarios de actividad aeróbica

de actividad aeróbica Incluir dos o tres sesiones semanales de fuerza

de fuerza Establecer metas sencillas al inicio

Elegir actividades variadas

Respetar los tiempos de descanso

Harvard también aconsejó evitar comparaciones con otras personas. El enfoque debe centrarse en el progreso individual.

La importancia de variar los ejercicios

La variedad en la rutina permite trabajar distintos grupos musculares. También reduce el riesgo de lesiones. Alternar actividades mantiene el interés y facilita la continuidad del hábito.

Incorporar ejercicios como caminar, nadar o practicar Tai Chi en la vida diaria genera efectos positivos en el cuerpo y la mente. La constancia y la adaptación a cada etapa favorecen la sostenibilidad de la rutina.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.