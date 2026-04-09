Ciencia

Ejercicios recomendados por Harvard que ayudan a reducir la ansiedad y mejorar la salud

Harvard destaca ejercicios accesibles que ayudan a reducir la ansiedad y fortalecer el cuerpo con rutinas adaptadas a cualquier edad

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Por La Nación / Argentina / GDA
Caminar, nadar, Tai Chi y fuerza figuran entre los ejercicios que recomienda Harvard para mejorar la salud mental y física.
Caminar, nadar, Tai Chi y fuerza figuran entre los ejercicios que recomienda Harvard para mejorar la salud mental y física. (Canva stock/peakSTOCK de Getty Images/freemixer de Getty Images Signature)







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