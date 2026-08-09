Editorial: Ceuta y el despreciable uso de la desesperación humana como arma política

Al momento de escribir este editorial, la mayor parte de quienes ingresaron a Ceuta ya regresaron a Marruecos.

La avalancha de migrantes marroquíes que durante la semana pasada inundó Ceuta, enclave español al norte de África, puso de manifiesto, de nuevo, un doble y agudo problema.

Su faceta más profunda son las pésimas condiciones de vida que padecen millones de personas alrededor del mundo. Ante la falta de esperanza, la migración surge como vía de escape o supervivencia, y si países mucho más prósperos están cerca, no hay duda sobre el destino a buscar.

Pero lo que convierte esta condición estructural en disparador de agudas crisis humanitarias, sociales, diplomáticas y de seguridad es su manipulación, como arma de propaganda, presión o chantaje, por grupos de traficantes, sectores políticos y hasta gobiernos. Es lo que ha ocurrido en Ceuta, una estratégica punta en el extremo norte de Marruecos, a la entrada del Mediterráneo, sobre la cual España ejerce soberanía desde mediados del siglo XVII.

El 30 de julio, tras varios días en que pequeños grupos comenzaron a llegar a nado, se inició una clara invasión humana. El “goteo” se convirtió en avalancha. Según cálculos del gobierno español, en menos de 48 horas, 72.000 personas alcanzaron el territorio nadando o traspasando las barreras terrestres. La mayoría eran hombres jóvenes, aunque también ingresaron familias con menores.

Imposible suponer que la logística puesta de manifiesto fuera espontánea. Al contrario, existen evidencias claras y directas de que tras ella estuvieron traficantes de personas que operan alrededor del Mediterráneo. Además, todo indica que el gobierno marroquí estimuló la acción, al debilitar sus controles alrededor del territorio y no frenar el flujo explosivo de migrantes.

La crisis inmediata cesó con relativa rapidez, pero a un alto costo humano y con graves repercusiones políticas. Al momento de escribir este editorial, la mayor parte de quienes ingresaron a Ceuta ya regresaron a Marruecos. Apenas permanecen alrededor de 2.000 personas; la mayoría, niños con sus acompañantes. Quienes murieron ahogados en el intento suman 75. Los más vulnerables, de nuevo, pagaron con sus vidas por las maniobras oportunistas de otros.

Pero el impacto va mucho más allá. Ha agudizado las enormes fisuras que existen en la Unión Europea (UE) alrededor de la política migratoria, mucho más laxa en España que en sus otros 26 países. Ha reforzado el arsenal propagandístico de partidos de extrema derecha con tendencias nativistas y ultranacionalistas para alimentar su fuerza electoral con el espectro de “invasiones” a sus territorios. Y lo mismo ha logrado en Estados Unidos. Las imágenes de oleadas de personas superando barreras o acumulándose en las costas de Ceuta tienen enorme poder.

El gobierno español se quejó de falta de solidaridad europea, con razón: en medio de la crisis, fueron mucho más las críticas que el apoyo de sus pares. El peor fue el gobierno italiano. Con irresponsabilidad y hasta ignorancia, su primera ministra, Georgia Meloni, pidió suspender a España del llamado “espacio Schengen”, que permite el libre tránsito en la UE, y anunció el control de pasaportes a quienes procedieran de su territorio. Obvió que Ceuta está fuera de sus alcances, y que ningún país puede ser suspendido sin su autorización. Francia, por su parte, reforzó la vigilancia fronteriza.

Es un hecho que la reciente vía abierta por España para regularizar a cientos de miles de migrantes irregulares –algo que celebramos– tiene consecuencias europeas. Lo mismo ocurre con una sentencia de su Corte Suprema, que declaró admisible devolver de inmediato a sus países de origen a quienes crucen vallas fronterizas, pero no a quienes ingresen por el mar.

Ambas decisiones reflejan grandes diferencias sobre el abordaje del problema en la UE, así como la tendencia del actual gobierno español a actuar en solitario sobre temas clave. El otro es la defensa continental. Sin embargo, de ahí a reacciones impulsivas o críticas abiertas en el momento menos oportuno, hay una gran distancia. Pero es lo que ha ocurrido.

Es decir, las intenciones de los traficantes humanos y del autoritario gobierno marroquí han tenido éxito. Atizaron disputas entre y dentro de países de la UE y demostraron su capacidad de chantaje mediante la manipulación migratoria, como han hecho en el pasado Turquía y Bielorrusia. Aunque inhumano al extremo, su método, de nuevo, demostró ser eficaz.