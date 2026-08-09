Ciencia

Editorial: Ceuta y el despreciable uso de la desesperación humana como arma política

La virtual invasión de migrantes desde Marruecos al enclave español de Ceuta no pudo haber ocurrido espontáneamente

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Por La Nación
Migrants gather along the fence at the site of clashes near Fnideq, on the Morocco-Spain border, on July 31, 2026. Thousands of migrants crossed overnight from Morocco into Spain's north Africa's Ceuta enclave, a police source said on July 31, adding that it was impossible to estimate how many people in total. A total of 18 people died while attempting to reach the Spanish enclave, the source said. (Photo by Abdel Majid BZIOUAT / AFP)
Al momento de escribir este editorial, la mayor parte de quienes ingresaron a Ceuta ya regresaron a Marruecos. (ABDEL MAJID BZIOUAT/AFP)







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