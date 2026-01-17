Ecuador proyecta su primer puerto espacial y apuesta por ingresar a la economía global del espacio

Ecuador proyecta un puerto espacial para 2030 con apoyo privado y ventajas geográficas, con el objetivo de integrarse al mercado espacial y fortalecer su desarrollo tecnológico. [Imagen con fines ilustrativos]

Ecuador impulsó un proyecto para construir su primer puerto espacial, una infraestructura clave que busca posicionar al país en la economía global del espacio. La iniciativa, prevista para concluir en 2030, marca un giro estratégico en la política nacional de ciencia y tecnología y amplía la presencia de América Latina en el sector aeroespacial.

El plan contempla el desarrollo de un puerto espacial destinado al lanzamiento, aterrizaje y operación de naves espaciales. A diferencia de los centros tradicionales enfocados solo en lanzamientos verticales, el modelo ecuatoriano integra operaciones verticales y horizontales, con pistas, hangares, centros de control y sistemas de seguimiento y seguridad.

Uno de los principales atractivos del proyecto es su ubicación geográfica. La cercanía con la línea del ecuador permite aprovechar la rotación terrestre, lo que reduce el consumo de combustible y mejora la eficiencia de los lanzamientos orbitales. Este factor despertó el interés de empresas internacionales vinculadas a la industria espacial.

De acuerdo con información de Ecuavisa, el plan incluye lanzamientos de cohetes, despegues horizontales desde aeronaves especializadas y la recuperación de cápsulas espaciales. La empresa ecuatoriana Leviathan Space Industries estableció una alianza con Blackstar Orbital para desarrollar la iniciativa y consolidar una plataforma regional de actividades espaciales.

En 2023, el Gobierno firmó un acuerdo con el Ministerio de Transportes para elaborar el marco normativo que regulará los vuelos espaciales y suborbitales comerciales. Este avance institucional se fortaleció tras la adhesión del país a los Acuerdos de Artemis, que integran al Ecuador en programas internacionales de cooperación espacial.

El proyecto prevé inversiones de gran escala, la creación de empleos calificados y el impulso de cadenas productivas en áreas como ingeniería, logística, software y telecomunicaciones. Al mismo tiempo, enfrenta desafíos regulatorios, ambientales y de seguridad, comunes en este tipo de infraestructura estratégica.

En el contexto regional, Brasil mantiene el único centro de lanzamiento de gran porte en Alcántara. Bajo este panorama, la iniciativa ecuatoriana destaca por su ambición y podría consolidar al país como un nuevo actor de la economía espacial latinoamericana durante la próxima década.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.