Ecuador proyecta su primer puerto espacial y apuesta por ingresar a la economía global del espacio

La iniciativa busca aprovechar la posición geográfica del país, atraer inversión privada y desarrollar lanzamientos orbitales y suborbitales desde territorio ecuatoriano

Por O Globo / Brasil / GDA
Ecuador proyecta un puerto espacial para 2030 con apoyo privado y ventajas geográficas, con el objetivo de integrarse al mercado espacial y fortalecer su desarrollo tecnológico.
Ecuador proyecta un puerto espacial para 2030 con apoyo privado y ventajas geográficas, con el objetivo de integrarse al mercado espacial y fortalecer su desarrollo tecnológico.







