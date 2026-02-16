Ciencia

Eclipse solar anular: dónde ver ‘el anillo de fuego’ que iluminará los cielos este martes 17 de febrero

El fenómeno será visible como eclipse parcial en el sur de África y en el extremo sur de América. Una universidad transmitirá el evento en vivo

Por Jailine González Gómez
14/10/2023 Limón. Desde muy tempranas horas del día se vivió este sábado, en el atlántico de nuestro país, un gran ambiente en relación con el esperado eclipse anular de sol. Cientos de costarricenses se trasladaron a las playas del caribe sur para contemplar el anunciado acontecimiento astronómico del año, desde la parcialidad esperada para entre alrededor de las 10:15 a.m. y 1:50 p.m., pero sobre todo el punto de mayor esplendor apenas unos minutos después del mediodía. Foto: Rafael Pacheco Granados
El eclipse anular del 17 de febrero formará un “anillo de fuego” en la Antártida. En Sudáfrica se verá como parcial y será transmitido por la Universidad North-West. (Rafael Pacheco Granados)







Jailine González Gómez





