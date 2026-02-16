Eclipse solar anular: dónde ver ‘el anillo de fuego’ que iluminará los cielos este martes 17 de febrero

El eclipse anular del 17 de febrero formará un “anillo de fuego” en la Antártida. En Sudáfrica se verá como parcial y será transmitido por la Universidad North-West.

Este martes 17 de febrero de 2026 ocurrirá el primer eclipse solar del año. Será un eclipse anular, fenómeno en el que la Luna cubre casi todo el disco solar y deja visible un borde luminoso conocido como “anillo de fuego”.

De acuerdo con la NASA, la fase anular será visible principalmente en la Antártida y sobre el océano Austral. En otras regiones del hemisferio sur, el evento se observará como eclipse parcial. En Costa Rica no será visible.

Sin embargo, la North-West University en Sudáfrica confirmó que transmitirá el evento en vivo desde su Observatorio Solar, ubicado en el campus de Potchefstroom. La transmisión comenzará a las 2:15 p. m. hora de Sudáfrica. En Costa Rica, eso corresponde a las 6:15 a. m.

Según el investigador Ruhann Steyn, del Centro para la Investigación Espacial de esa universidad, el máximo del eclipse en Potchefstroom ocurrirá a las 3:09 p. m., hora local sudafricana.

Un observatorio dedicado al Sol

El Observatorio Solar de la North-West University fue inaugurado en 2022. Cuenta con tres telescopios especializados en hidrógeno alfa para la observación diaria del Sol.

El centro funciona como espacio de investigación y formación para estudiantes de grado y posgrado en física y ciencias espaciales. Durante eventos astronómicos relevantes, abre sus transmisiones al público.

La universidad advirtió que la transmisión dependerá de las condiciones meteorológicas.

Las fases del eclipse

Un eclipse solar parcial se desarrolla en cuatro momentos de contacto:

Primer contacto : la Luna comienza a “morder” el disco solar.

: la Luna comienza a “morder” el disco solar. Segundo contacto : punto de mayor cobertura.

: punto de mayor cobertura. Tercer contacto : la Luna empieza a retirarse.

: la Luna empieza a retirarse. Cuarto contacto: el Sol vuelve a verse completamente.

Dónde sí se verá el ‘anillo de fuego’

La fase anular, en la que el Sol se transforma en un aro luminoso, será visible únicamente en regiones remotas de la Antártida. En esos puntos, la duración del anillo será de poco más de dos minutos.

En el extremo sur de América del Sur, el fenómeno se verá como eclipse parcial. En la mayoría del planeta no habrá visibilidad directa.

Según cálculos de Time and Date, apenas el 2,17 % de la población mundial podrá observar alguna fase del eclipse.