Eclipse anular de Sol: el ‘anillo de fuego’ que aparecerá en el extremo sur del planeta la próxima semana

El 17 de febrero de 2026, un eclipse anular de Sol se verá desde la Antártida y de forma parcial en el sur de América y África

Por Jailine González Gómez
14/10/2023 Limón. Desde muy tempranas horas del día se vivió este sábado, en el atlántico de nuestro país, un gran ambiente en relación con el esperado eclipse anular de sol. Cientos de costarricenses se trasladaron a las playas del caribe sur para contemplar el anunciado acontecimiento astronómico del año, desde la parcialidad esperada para entre alrededor de las 10:15 a.m. y 1:50 p.m., pero sobre todo el punto de mayor esplendor apenas unos minutos después del mediodía. Foto: Rafael Pacheco Granados
El primer eclipse solar de 2026 formará un “anillo de fuego” sobre la Antártida. Solo un pequeño porcentaje de la población mundial podrá observarlo. (Rafael Pacheco Granados)







