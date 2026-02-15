Eclipse solar anular del 17 de febrero: así se verá el ‘anillo de fuego’ y estos países podrán observarlo

La Luna estará en apogeo y permitirá un anillo solar visible por 2 minutos y 20,9 segundos en regiones cercanas a la Antártida.

El martes 17 de febrero de 2026 ocurrirá un eclipse solar anular conocido como “anillo de fuego”. El fenómeno se producirá cuando la Luna se ubique entre la Tierra y el Sol sin cubrir por completo el disco solar. Esto dejará visible un resplandor circular en los bordes.

La explicación científica radica en la distancia entre la Tierra y la Luna. El satélite natural estará cerca de su apogeo. Su tamaño aparente se percibirá un 1,1% más pequeño que el del Sol. Según información que la NASA suministró a CNN, la umbra no tocará la superficie terrestre. En su lugar, llegará la antumbra. Esa condición permitirá observar el anillo luminoso.

La trayectoria principal de anularidad será limitada. Se extenderá en un corredor de unos 616 kilómetros de ancho. Ese trayecto cruzará regiones remotas de la Antártida y las aguas del océano Antártico.

Por esa razón, la mayoría de zonas pobladas solo registrará un eclipse parcial.

En la Isla Rey Jorge, en las Shetlands del Sur, el oscurecimiento alcanzará el 83% a las 10:12 a. m. hora local.

En Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el fenómeno será visible a las 6:17 a. m. hora local. El Sol quedará cubierto en un 11%.

En Punta Arenas, Chile, el Sol se ocultará un 5% a las 21:08 p. m. hora local. El evento coincidirá con el atardecer.

En el sur de África y en el extremo sur de la Patagonia suramericana, el oscurecimiento será superficial. Alcanzará como máximo un 40%, según estimaciones técnicas.

Infografía sobre los diferentes tipos de eclipses solares: parcial, anular y total. (La Nación/La Nación)

El eclipse presentará un desafío logístico por su aislamiento geográfico. La NASA no confirmó transmisiones en directo ni actividades públicas. La trayectoria no cruzará continentes habitados, más allá del territorio antártico. Esta condición limitará campañas científicas en sitio.

La fase máxima de anularidad durará 2 minutos y 20,9 segundos.

El evento integra el ciclo Saros 121, una serie que inició en el año 944 d. C. y finalizará en junio de 2206. El eclipse de febrero será el número 75 de esa secuencia.

Los observadores del cielo también prestan atención al 12 de agosto de 2026. Ese día ocurrirá un eclipse solar total. El fenómeno cruzará zonas accesibles en España, Islandia y Groenlandia. Para esa fecha ya avanzan preparativos de divulgación.

