Ciencia

Echar vinagre a la sartén para freír pechuga de pollo: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Agregar unas gotas de vinagre al sartén puede ayudar a que la pechuga conserve mejor su jugosidad y suavidad

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Por El Universal / México / GDA
El ácido del vinagre de manzana actúa sobre las proteínas del pollo y mejora la textura de la pechuga al cocinarla.
El ácido del vinagre de manzana actúa sobre las proteínas del pollo y mejora la textura de la pechuga al cocinarla. (ChatGPT/Generada con IA)







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