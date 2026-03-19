Dunas revelan naufragio del siglo XIX oculto en Canadá y resuelven misterio histórico

Arqueólogos confirmaron que restos hallados en Canadá pertenecen al Swift, hundido en 1812 tras una tormenta en la Isla Sable.

El movimiento de las dunas en la Isla Sable, en Canadá, dejó al descubierto restos de un naufragio del siglo XIX. Arqueólogos de Parks Canada confirmaron que pertenecen al Swift, una embarcación de la Marina Real Británica que se hundió durante la Guerra de 1812.

La identificación se logró tras meses de análisis. Los expertos estudiaron piezas de madera y cobre que una tormenta expuso en febrero de 2024. El metal mostraba la “flecha ancha”, símbolo británico, junto a un sello fechado en 1810.

La Isla Sable es conocida como el “Cementerio del Atlántico”. La zona registra más de 350 naufragios desde 1583. El lugar presenta niebla frecuente y bancos de arena inestables que dificultan la navegación.

En un inicio, los investigadores consideraron que los restos correspondían al HMS Barbadoes. Sin embargo, las dimensiones del hallazgo indicaban una embarcación más pequeña. El navío tenía un solo mástil y una cubierta. Estos datos coincidían con el Swift.

El contexto histórico ubica el naufragio en setiembre de 1812. El Swift formaba parte de un convoy de cuatro barcos bajo el mando del capitán Thomas Huskisson. Transportaba plata, ron, azúcar y prisioneros de guerra hacia Terranova cuando una tormenta lo afectó.

Tres embarcaciones encallaron en ese evento. No obstante, solo el Swift presentó características que coinciden con los registros históricos analizados en la excavación.

Los estudios también confirmaron que la madera era de cedro de Bermudas. Este material era común en la construcción naval de esa época.

Una arqueóloga de Parks Canada explicó que es la primera vez que se logra vincular restos hallados en la isla con un naufragio específico, según reportes del medio The Chronicle Herald.

Para proteger los restos, el equipo documentó cada pieza. Luego las cubrió nuevamente con arena para evitar su deterioro. El plan incluye monitoreo constante del sitio y nuevas investigaciones para entender la experiencia de los sobrevivientes.

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