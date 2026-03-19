Ciencia

Dunas revelan naufragio del siglo XIX oculto en Canadá y resuelven misterio histórico

Restos expuestos por tormenta permitieron identificar un barco británico hundido en 1812 en una zona con más de 350 naufragios

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Arqueólogos confirmaron que restos hallados en Canadá pertenecen al Swift, hundido en 1812 tras una tormenta en la Isla Sable.
Arqueólogos confirmaron que restos hallados en Canadá pertenecen al Swift, hundido en 1812 tras una tormenta en la Isla Sable. (Parks Canada/YouTube)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGCanadánaufragio
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.