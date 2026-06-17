Dos plantas resistentes al frío que llenan de color el jardín durante el invierno

Lavanda y pensamiento sobresalen por su resistencia al invierno y por mantener jardines vistosos durante los meses más fríos.

Mantener un jardín atractivo durante el invierno puede parecer un desafío. Las bajas temperaturas suelen afectar a muchas especies. Sin embargo, algunas plantas encuentran en esta temporada las condiciones ideales para destacar y aportar color cuando gran parte de la vegetación pierde protagonismo.

Estas especies sobresalen por su resistencia al frío, su capacidad para conservar el follaje en buen estado y, en algunos casos, por ofrecer floraciones llamativas en los meses más fríos del año. Por esa razón, son una alternativa para quienes desean disfrutar de un espacio verde atractivo durante toda la temporada invernal.

Lavanda: color y aroma incluso en los días fríos

La lavanda destaca por sus flores violetas y su característico aroma. Además de su valor ornamental, es una planta que tolera bien las bajas temperaturas.

Su capacidad para mantenerse en buenas condiciones durante el invierno la convierte en una opción adecuada para quienes buscan un jardín colorido y de bajo mantenimiento durante todo el año.

Pensamiento: una de las flores favoritas para el invierno

El pensamiento figura entre las especies más utilizadas para decorar jardines y balcones en los meses fríos.

Su alta tolerancia a las bajas temperaturas y la amplia variedad de colores disponibles permiten mantener espacios llenos de vida cuando otras plantas reducen su floración o pierden atractivo visual.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.