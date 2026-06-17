Ciencia

Dos plantas resistentes al frío que llenan de color el jardín durante el invierno

Conozca las dos plantas que mejor resisten el frío y ayudan a mantener el jardín lleno de color durante el invierno

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Por La Nación / Argentina / GDA
Lavanda, pensamiento y acebo sobresalen por su resistencia al invierno y por mantener jardines vistosos durante los meses más fríos.
Lavanda y pensamiento sobresalen por su resistencia al invierno y por mantener jardines vistosos durante los meses más fríos. (ChatGPT /Generada con IA)







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La Nación / Argentina / GDA

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