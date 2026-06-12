Ciencia

Los árboles podrían almacenar menos carbono del previsto: estudio detecta una señal clave en robles

Científicos detectaron que los robles siguen captando carbono durante meses después de frenar su crecimiento, un dato relevante para las proyecciones climáticas

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Por Europa Press
La investigación halló que fotosíntesis y crecimiento no siempre avanzan juntos. El hallazgo podría modificar estimaciones sobre captura de carbono.
La investigación halló que fotosíntesis y crecimiento no siempre avanzan juntos. El hallazgo podría modificar estimaciones sobre captura de carbono. (ChatGPT/Generada con IA)







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