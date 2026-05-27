Dos países de Latinoamérica entre volcanes: la ruta binacional de la fe que une naturaleza, cultura y peregrinación

Volcanes, capillas y paisajes andinos forman parte de una ruta espiritual que conecta la Patagonia argentina con la Araucanía chilena.

Entre Argentina y Chile, una ruta de más de 230 kilómetros atraviesa la cordillera de los Andes y conecta volcanes, lagos, iglesias y comunidades mapuches en plena Patagonia norte.

El recorrido, conocido como Ruta Binacional de la Fe, une tradiciones cristianas y originarias a ambos lados de la frontera. Además, permite visitar parques nacionales, capillas históricas y miradores naturales en una de las zonas más impactantes de la Araucanía y Neuquén.

La travesía inicia en Junín de los Andes, el pueblo más antiguo de Neuquén. Desde allí sigue por el paso Mamuil Malal, también llamado Paso Tromen, hasta Curarrehue, Pucón, Villarrica y Freire, en territorio chileno.

El trayecto puede recorrerse en automóvil o bicicleta. Solo existe un tramo de 15 kilómetros de ripio donde se recomienda reducir la velocidad.

Un santuario que mezcla símbolos mapuches y cristianos

Junín de los Andes nació en 1883. Desde sus primeros años estuvo marcado por la evangelización cristiana entre pueblos originarios.

La presencia salesiana todavía define buena parte de la identidad local. Allí se ubica el santuario Nuestra Señora de las Nieves y Beata Laura Vicuña, situado en la esquina de Don Bosco y Ginés Ponte.

El templo conserva una reliquia de Laura Vicuña y los restos del padre Domingo Milanesio, sacerdote que bautizó a Ceferino Namuncurá, joven argentino de origen mapuche que la Iglesia católica declaró beato.

La remodelación del santuario se realizó en 1999. El edificio incorpora matras mapuches originales y estructuras inspiradas en la araucaria, árbol emblemático de la zona. También destaca una escultura de Cristo resucitado con poncho y brazos abiertos.

El arquitecto Alejandro Santana diseñó además el monumental Vía Christi, ubicado sobre las laderas de los cerros San Pedro y de la Cruz.

Un Vía Christi con referencias latinoamericanas

El recorrido del Vía Christi abarca dos kilómetros y 23 estaciones. La obra representa distintos episodios de la vida de Jesucristo y termina en una gran cruz blanca de cemento con vista panorámica de la región.

Las esculturas de hormigón mezclan referencias religiosas y latinoamericanas. Jesús aparece con rasgos mapuches y comparte escenas con figuras como Mahatma Gandhi, Martin Luther King, la Madre Teresa y Laura Vicuña.

Otra figura central es Ceferino Namuncurá, quien además tiene un santuario propio en el paraje San Ignacio, a 60 kilómetros de Junín de los Andes.

Santana explicó que la obra representa el encuentro de dos culturas y dos universos espirituales.

El turismo religioso gana fuerza en la Patagonia

Gustavo Namuncurá, habitante de San Ignacio, afirmó que el turismo religioso mantiene gran crecimiento en la zona.

La ruta continúa por la ruta 60 hacia el paso internacional. Durante el trayecto sobresale el volcán Lanín, uno de los principales atractivos naturales del circuito.

Los visitantes pueden detenerse en la ladera del volcán o visitar el lago Tromen antes de llegar a la frontera.

En el paso Mamuil Malal se encuentra el Cristo del Tromen, escultura instalada en 1950 como símbolo de unión entre ambos países.

Cada marzo se celebra allí una misa binacional que reúne fieles y turistas de los dos lados de la cordillera.

La ruta Padre Pancho recorre la Araucanía chilena

En territorio chileno inicia la llamada ruta binacional Padre Pancho, de 161 kilómetros.

El circuito rinde homenaje a Francisco Valdés Subercaseaux, conocido como padre Pancho, primer misionero chileno que evangelizó estas zonas de la cordillera.

La ruta atraviesa 18 hitos y conecta Curarrehue, Pucón, Villarrica y Freire.

Pablo Paolantonio, representante de Excelsior Viajes, señaló que el tramo cercano a la aduana ofrece algunas de las mejores vistas naturales de todo el recorrido.

Uno de los sectores más simbólicos es el llamado camino de la paz, impulsado por el padre Pancho tras las tensiones entre Argentina y Chile en 1978 por el conflicto del canal Beagle.

Capillas, museos y volcanes en la Araucanía

A lo largo del trayecto existen al menos siete capillas fundadas por el sacerdote chileno.

Las primeras aparecen cerca de Francisco de Caren y Curarrehue. Otras se ubican en Hurtado de la Angostura y Catripulli.

Silvio Briones Sepúlveda, encargado de conservación de un tramo del circuito, indicó que el objetivo de la ruta consiste en preservar el legado espiritual y patrimonial del fraile capuchino.

En Pucón también existe un museo dedicado al padre Pancho, además de un monasterio, hospital y gruta en su honor.

Rocío Cerda, encargada de turismo de la municipalidad de Pucón, afirmó que el turismo religioso aumenta entre adultos mayores y jóvenes.

Malvina Millar, integrante de la Fundación Padre Pancho, destacó el interés creciente por la labor del sacerdote como mediador para la paz entre Chile y Argentina.

El recorrido finaliza en Freire, comuna ubicada a 25 kilómetros de Temuco.

Durante el trayecto vuelve a aparecer otro protagonista natural de la región: el volcán Villarrica, visible desde la orilla del lago del mismo nombre.

Leonel Poblete, vecino de Freire y peregrino de la ruta, aseguró que la combinación entre naturaleza y espiritualidad resulta especialmente atractiva para los visitantes chilenos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.