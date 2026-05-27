Ciencia

Dos países de Latinoamérica entre volcanes: la ruta binacional de la fe que une naturaleza, cultura y peregrinación

El circuito atraviesa la cordillera de los Andes y une santuarios, lagos y comunidades mapuches entre Argentina y Chile

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Por La Nación / Argentina / GDA
Volcanes, capillas y paisajes andinos forman parte de una ruta espiritual que conecta la Patagonia argentina con la Araucanía chilena.
Volcanes, capillas y paisajes andinos forman parte de una ruta espiritual que conecta la Patagonia argentina con la Araucanía chilena. (Natalie HG/Wikimedia Commons)







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