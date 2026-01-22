Dos kiwis al día: lo que la ciencia revela sobre sus efectos en el cuerpo

El kiwi destaca por su vitamina C, antioxidantes y serotonina, compuestos que favorecen la piel, el sistema cardiovascular y el sueño.

El consumo diario de dos kiwis recibe respaldo de investigaciones internacionales por sus efectos positivos en la salud cutánea, intestinal, cardiovascular y del sueño. Estudios académicos describieron que esta fruta concentra vitamina C, antioxidantes, fibra y compuestos que influyen en funciones clave del organismo.

El kiwi aporta 60 mg de vitamina C, un nutriente que fortalece el sistema inmunitario. Investigadores de la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, analizaron el impacto de esta vitamina en el cuerpo humano y observaron beneficios directos en la piel.

Los resultados señalaron que la vitamina C del kiwi llega a todas las capas de la piel y favorece su renovación. Un informe divulgado por The Times indicó que expertos consideraron esta fruta como una de las más completas por su alto contenido de antioxidantes y fibra.

La Journal of Investigative Dermatology publicó que la ingesta de kiwi beneficia la epidermis externa y estimula la producción de colágeno, un componente esencial para la firmeza y función cutánea. Desde la Universidad de Otago, el Departamento de Patología y Medicina Molecular explicó que la vitamina C presente en la sangre penetra todas las capas de la piel y se asocia con una mejor función cutánea.

Además de los efectos en la piel, el kiwi contribuye al fortalecimiento de los vasos sanguíneos y a la salud cardiovascular. También promueve la absorción de hierro y facilita la cicatrización de heridas, según los reportes académicos.

Otro estudio, desarrollado por la Universidad de Limerick, el Centro de Investigación del Sueño de la Universidad de Northumbria y el Instituto de Deportes de Irlanda, evaluó la relación entre el kiwi y la calidad del sueño. Los investigadores identificaron que la fruta contiene serotonina, una sustancia que apoya la producción de melatonina, hormona que regula el descanso.

La investigación detalló que los antioxidantes del kiwi ayudan a reducir el estrés. Los científicos observaron que consumir dos kiwis antes de dormir mejoró la calidad del sueño en un grupo de atletas de élite. Los datos aparecieron en la revista Nutrients.

Los estudios también asociaron la ingesta regular de kiwi con beneficios para el bienestar general, el descanso nocturno y mejoras en el estado de ánimo de quienes incorporan esta fruta en su alimentación habitual.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.