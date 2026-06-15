Ciencia

Dos ejercicios pueden reducir de forma notable los niveles de azúcar en sangre si se realizan juntos, según científicos

La investigación comparó yoga, caminata y la combinación de ambos ejercicios durante 12 semanas en adultos con diabetes tipo 2

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Por El Tiempo / Colombia / GDA y Silvia Ureña Corrales
Los participantes que alternaron yoga y caminata registraron las mayores mejoras en indicadores clave del control de la glucosa.
Los participantes que alternaron yoga y caminata registraron las mayores mejoras en indicadores clave del control de la glucosa. (ChatGPT/Generada con IA)







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El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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