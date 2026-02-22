¿Dormir no basta? Cinco causas médicas y emocionales que explican el cansancio constante

El cansancio diario puede estar ligado a anemia, estrés, apnea del sueño, depresión o falta de hidratación.

La sensación de agotamiento pese a dormir toda la noche es una queja frecuente. Especialistas y organismos de salud alertan que la fatiga persistente puede estar ligada a causas médicas y emocionales que requieren valoración profesional.

Levantarse sin energía, necesitar varias tazas de café para iniciar el día, sentir desgaste físico y mental desde las primeras horas, estas señales no siempre se resuelven con más horas de sueño. En muchos casos existe un factor subyacente que altera el funcionamiento del organismo.

A continuación se detallan cinco causas asociadas al cansancio constante.

Deshidratación y bajos niveles de energía

El cuerpo requiere hidratación adecuada para operar de forma eficiente. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades indican que incluso una deshidratación leve afecta la energía, el estado de ánimo y la concentración.

Cuando falta agua, el corazón trabaja con mayor esfuerzo para transportar oxígeno y nutrientes. Ese proceso genera sensación de agotamiento.

Deficiencia de hierro y anemia

La falta de hierro puede provocar anemia, una condición que reduce la capacidad de la sangre para transportar oxígeno. La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos señala que el hierro resulta esencial para producir hemoglobina.

Sin niveles adecuados, el organismo no produce suficiente energía. Aparecen síntomas como debilidad, falta de aire y cansancio constante.

Estrés crónico y ansiedad

El estrés sostenido incide en el nivel de energía. La Asociación Americana de Psicología explica que el estrés crónico mantiene elevada la liberación de cortisol.

El cuerpo permanece en estado de alerta. Esa tensión continua provoca desgaste físico y mental. El descanso no logra revertir esa fatiga.

Apnea obstructiva del sueño

Dormir varias horas no garantiza descanso reparador. La Clínica Mayo detalla que la apnea obstructiva del sueño interrumpe la respiración en repetidas ocasiones durante la noche.

Estos episodios afectan las fases profundas del sueño. La persona experimenta somnolencia y agotamiento durante el día.

Depresión y alteraciones del estado de ánimo

La Organización Mundial de la Salud identifica la fatiga como síntoma central de la depresión. Esta condición impacta la energía y la motivación.

Cambios en neurotransmisores como serotonina y dopamina alteran la regulación del ánimo, las actividades cotidianas se vuelven más difíciles.

Ante un cansancio persistente que interfiere con la vida diaria, especialistas recomiendan acudir a un profesional de la salud para identificar la causa y recibir tratamiento oportuno.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.