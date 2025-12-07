Dormir en el piso afecta la salud de los perros: esto explicó una veterinaria

Dormir en el piso daña las articulaciones de los perros. Una veterinaria explicó los efectos y cómo prevenirlos

Dormir en el piso puede representar un riesgo para la salud de los perros. Aunque muchos disfrutan hacerlo, esta práctica podría afectar su bienestar físico, especialmente en el largo plazo. Así lo advirtió una veterinaria a través de su cuenta de TikTok, conocida como @lauracromia, donde comparte consejos para dueños de mascotas.

Según explicó, las superficies frías y duras pueden provocar molestias articulares, rigidez, lumbalgia y otras enfermedades crónicas en los caninos. A pesar de que algunos perros prefieren estar sobre el suelo, no es lo más recomendable para su salud ósea ni muscular.

En el caso de los cachorros, el frío y la humedad del suelo se convierten en factores de riesgo. Estos animales todavía no regulan su temperatura corporal, por lo tanto, el contacto con pisos fríos podría generar molestias en sus extremidades y afectar sus huesos.

Además, las superficies duras suelen provocar callos e irritaciones en la piel, especialmente en zonas como codos o rodillas. También impiden que los perros descansen con comodidad, lo que causa que se muevan constantemente durante la noche.

En condiciones climáticas extremas, como temperaturas muy bajas o elevadas, los pisos pueden intensificar el malestar al transmitir frío o calor directamente al cuerpo del animal.

¿Dónde deberían dormir los perros?

Para proteger su salud, los perros deberían dormir en camas acolchadas que brinden soporte a las articulaciones, cuello y columna. Estas camas ayudan a prevenir lesiones y facilitan un descanso adecuado.

Durante las épocas de frío, se aconseja que los perros duerman en superficies elevadas y alejadas de las corrientes de aire. También es importante que el lugar esté libre de ruidos fuertes o constantes.

Se pueden usar mantas térmicas o cobijas suaves que mantengan el calor y proporcionen sensación de seguridad. Lo recomendable es observar el lenguaje corporal del animal para detectar signos de incomodidad o problemas de salud relacionados con el descanso.

