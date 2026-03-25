Dormir 11 minutos más puede reducir el riesgo de infarto y ACV, según estudio

Un estudio internacional vincula ajustes mínimos en hábitos diarios con menor riesgo de infarto, AVC e insuficiencia cardíaca.

Un ajuste mínimo en la rutina diaria puede marcar diferencia en la salud. Dormir 11 minutos adicionales por noche, sumar 4,5 minutos de actividad física y consumir una pequeña porción de vegetales reduce cerca de un 10% el riesgo de eventos cardiovasculares graves.

Así lo evidenció un estudio publicado el lunes 23 en la revista European Journal of Preventive Cardiology. La investigación analizó datos de más de 53.000 adultos durante ocho años. La información provino del UK Biobank, un repositorio biomédico del Reino Unido. En ese periodo se registraron más de 2.000 eventos cardiovasculares relevantes.

Los resultados apuntan a que pequeñas mejoras en el estilo de vida influyen en la prevención de infarto, accidente vascular cerebral (AVC) e insuficiencia cardíaca.

Interacción entre hábitos potencia beneficios

El estudio destacó un enfoque integral. Sueño, alimentación y ejercicio se analizaron de forma conjunta. Los investigadores indicaron que estos factores interactúan entre sí dentro del organismo.

La falta de sueño altera hormonas relacionadas con el apetito. Esto favorece un mayor consumo de alimentos. En contraste, una dieta balanceada estabiliza los niveles de energía. Esto facilita la práctica de actividad física.

El ejercicio también aporta beneficios directos al sistema cardiovascular. Además, mejora la calidad del sueño. Este proceso genera un ciclo positivo para la salud.

El análisis identificó un patrón óptimo de hábitos. Las personas que dormían entre ocho y nueve horas, realizaban más de 42 minutos diarios de actividad física y mantenían una alimentación equilibrada presentaron hasta un 57% menos riesgo de eventos cardiovasculares.

La evaluación de la dieta consideró mayor consumo de frutas, vegetales, pescado, lácteos y granos integrales. También incluyó la reducción de carnes procesadas, azúcares y bebidas endulzadas.

La actividad física incluyó tareas cotidianas. Subir escaleras o cargar compras formó parte del análisis. También se contemplaron ejercicios estructurados como correr o nadar.

Cambios pequeños son más sostenibles

Los investigadores señalaron que el principal valor del estudio radica en su viabilidad práctica. Las modificaciones propuestas no requieren cambios drásticos.

El académico Nicholas Koemel, de la Universidad de Sídney, indicó que combinar pequeños ajustes genera un impacto significativo en la salud cardiovascular. También señaló que estos cambios resultan más sostenibles para la mayoría de las personas.

Otro de los autores, Emmanuel Stamatakis, explicó que los hallazgos permitirán desarrollar herramientas digitales. Estas buscarán facilitar la adopción de hábitos saludables.

Los autores aclararon que se trata de un estudio observacional. Esto impide establecer una relación directa de causa y efecto.

Sin embargo, los resultados muestran una asociación consistente entre hábitos saludables y menor riesgo cardiovascular. La siguiente etapa contempla ensayos clínicos para validar estos hallazgos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.