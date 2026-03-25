Ciencia

Dormir 11 minutos más puede reducir el riesgo de infarto y ACV, según estudio

Descubra cómo cambios simples influyen en el riesgo cardiovascular

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Por O Globo / Brasil / GDA
Un estudio internacional vincula ajustes mínimos en hábitos diarios con menor riesgo de infarto, AVC e insuficiencia cardíaca.
Un estudio internacional vincula ajustes mínimos en hábitos diarios con menor riesgo de infarto, AVC e insuficiencia cardíaca. (Canva stock/Puhhha de Getty Images / shisuka)







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O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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